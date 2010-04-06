اجرای طرح غربالگری دیابت در تبریز

دکتر احمد کوشا در آستانه هفته سلامت به خبرنگار مهر گفت: در قالب این طرح، 70 مرکز شناسایی افراد بالای 30 سال مبتلا به دیابت در تبریز راه اندازی و فعالیت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه 650 هزار شهروند بالای 30 سال در تبریز ساکنند، گفت:آزمایش های لازم در این مراکز از افراد مشکوک مبتلا به دیابت بعمل آمده و در صورت شناسایی و برای درمان‌ به مراکز مرجع معرفی خواهند شد.

رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی با بیان اینکه ویزیت مراجعه کنندگان به مراکز شناسایی بیماران مبتلا به دیابت در قالب این طرح رایگان خواهد بود،‌ اظهار داشت: زمان دقیق شروع اجرای این طرح به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد شد.

وی افزود:در اجرای طرح غربالگری دیابت،‌ از ظرفیت مراکز خصوصی نیز بهره برداری می شود که فراخوان ثبت نام از این مراکز هفته آینده صادر خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی در ا دامه با اعلام آمادگی کامل استان برای مقابله با موج جدید احتمالی انتشار ویروس آنفلوآنزای "آ"، تصریح کرد: تا کنون 94 نفر مبتلا به آنفلوآنزای "آ" در آذربایجان شرقی شناسایی و شش نفر نیز جان خود را از داست داده اند.

هفته سلامت از چهارشنبه این هفته آغاز و تا بیست و چهارم ماه جاری ادامه دارد.