بارفتن پیروانی دلیلی برای ماندن نداشتم/ ماموریت تمام شد

محمد فنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: به احترام و حرمتی که برای پیروانی قائلم، با توجه به جدایی این مربی از تیم امید دلیلی برای ادامه همکاری با این تیم نمی دیدم.

وی با ابراز رضایت از همکاری با غلامحسین پیروانی در تیم فوتبال امید ایران خاطرنشان کرد: با توجه به اخلاق و روحیاتی که پیروانی دارد، یک دوره کاری لذتبخش را با این مربی پشت سر گذاشتم. زمانی که پیروانی دیگر قصد همکاری با تیم امید را ندارد، دیگر دلیلی ندارد من در این تیم بمانم. اگر می ماندم رسم جوانمردی را به جای نیاورده بودم.



سرپرست تیم فوتبال امید ایران در سال گذشته با تاکید بر اینکه ماموریتش در این تیم تمام شده است، افزود: فدراسیون فوتبال هر شخصی را که به عنوان سرمربی تیم امید انتخاب کند، حاضر نیستم با آن شخص همکاری کنم و دیگر در این تیم نخواهم ماند.



فنایی با اشاره به اینکه از تیم فوتبال ایران کناره گیری نکرده است، خاط نشان کرد: ما از تیم امید استعفا نکرده ایم. قرارداد من و مربیان تیم فوتبال امید ایران در پایان سال 88 به اتمام رسید. از آنجائیکه سرمربی و مربیان تیم امید ایران قرارداد خود را به هر دلیل تمدید نکردند من هم حاضر به ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال نیستم.