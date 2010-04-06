22 درصد از آبیاری فضای سبز شهری بوشهر قطره ای شده است

ایرج مشایخ در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هرچند همچنان با ایده ال ها در این زمینه فاصله داریم اما همتی که طی دو سال اخیر برای قطره ای کردن فضای سبز بوشهر صورت گرفته است، ستودنی است.

وی اظهار داشت: امید می رود با تخصیصی اعتبارات مناسب آبیاری تمامی فضای سبز بوشهر از طریق سیستم های تحت فشار و قطره ای صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بوشهر گفت: با توجه به کمی آب در بوشهر قطره ای کردن آبیاری فضای سبز بوشهر علاوه بر جلوگیری از هدر رفت آب موجب رشد بهتر گیاهان و درختان خواهد شد.

وی اظهار داشت: همچنین حدود 88 درصد آب مورد نیاز فضای سبز این شهر از آب شرب شهری جدا شده است که نقش بسزایی در صرفه جویی آب شهری بوشهر خواهد داشت.

مشایخ با اشاره به محدودیت های استان و به خصوص شهر بوشهر در خصوص تأمین آب اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته توانستیم از منابع محدود محلی، نیازهای آبی فضای سبز شهری را تأمین کنیم.