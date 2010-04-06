به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع مختلف اینترنتی، شورای روابط اسلامی- امریکایی مستقر در واشنگتن به عنوان یکی از بزرگترین گروههای حامی حقوق مدنی مسلمانان در سراسر ایالات متحده و کانادا از این اقدام امنیت خطوط پرواز استقبال کرد.

داوود ولید مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی – امریکایی در میشیگان نیز گفت که سازمان متبوع وی نگران ارزیابی تهدیدها بر اساس ملیت و نژاد است چرا که این اقدام و تحقیق و تفحصهای بی‌مورد آن ناعادلانه است.

کمیته ضد تبعیض اعراب امریکایی نیز اعلام کرد که این سازمان محتاطانه از راهبردهای جدید امنیتی استقبال کرده و در رابطه با اجرای دستورالعملهای جدید نگران است.

دیپار لیر مدیر اجرایی سازمان لیدینگ توگدر امریکایی‌های جنوب آسیا گفت: لغو این سیاست گامی در راه صحیح است. ما از اداره امنیت حمل و نقل می‌خواهیم این سیاست را به شیوه‌ای بی‌طرفانه و غیرتبعیض‌آمیز اجرایی کند.

وی افزود: هدف قرار دادن مسافران صرفاً براساس ملیت آنها به نقض حقوق مدنی و جدایی میان منابع مهم منتهی می‌شود اما ایالات متحده باید به فکر شناسایی تهدیدهای واقعی نسبت به امنیت کشور باشد.

مقامات ایالات متحده روز جمعه اعلام کردند که پروتکلهای امنیتی جدید سیاست استفاده از اسکنرهای بدن‌نما مسافران 14 کشور مسلمان نشین را لغو کرده‌اند. این سیستم جدید براساس توصیه‌های بخش اصلاحات سری ویژه تهدیدها بوده و قرار است در رابطه با تمام مسافران امریکا اعمال شود.

ائتلاف سیکها نیز از این اقدام استقبال کرد و اعلام کرد از آنجا که سیاست قدیمی صرفاً براساس ملیت بوده و ارتباط به رفتارهای شخصی نداشته ، لغو آن گامی در راه صحیح و در راستای خاتمه تحقیق و تجسس بی‌مورد دولت فدرال است.

این ائتلاف همچنین از مقاصد خود برای ادامه مبارزه علیه تبعضی نژادی نسبت به سیکها و سایر اقلیتها خبرداد که بی‌رحمانه از سوی بخش امنیت پرواز ایالات متحده اعمال می‌شود.