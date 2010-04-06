به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در نخستین نشست هفتگی خود در سال جدید با خبرنگاران داخلی و خارجی که صبح امروز سه شنبه در محل وزارت خارجه برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اجلاس G15 توضیح داد: این اجلاس 27 اردیبهشت در سطح سران و در تهران برگزار می شود و امیدواریم سران کشورهای منطقه که ظرفیت های خوبی برای همکاری دارند در این اجلاس حضوری فعال داشه باشند.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره بیانیه اجلاس سران اتحادیه عرب و طرح مجدد ادعا درباره جزایر سه گانه، گفت: در اجلاس سران اتحادیه عرب اشاره ای به جزایر شد که فکر می کنیم وارد شدن دیگر کشورها به این مسئله کار درستی نیست.

مهمانپرست ادامه داد: سوء تفاهمی که بر سر بوموسی با کشور امارات وجود دارد از طریق مذاکره بین مقامات دو کشور قابل حل است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سئوالی درباره ادعای درخواست پناهندگی شهرام امیری دانشمند هسته ای ایران به آمریکا و همکاری این شهروند ایرانی با سرویس اطلاعاتی CIA گفت: اینکه شهرام امیری چه نظری دارد و چه اقدامی کرده است کاملا مبهم است و ما اخبار در این زمینه را به هیچ وجه قبول نداریم اما اظهارات مقامات رسانه ای آمریکایی تایید کننده حرف ماست که از ابتدا گفتیم سرویس های اطلاعاتی آمریکا در ربودن شهرام امیری نقش داشته اند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که با اشاره به اظهارات رئیس آژانس اتمی روسیه مبنی بر عدم راه اندازی نیروگاه بوشهر تا پایان تابستان و مغایرت این تاریخ با توافقات قبلی مبنی بر راه اندازی نیروگاه در بهار امسال،خواستار موضع گیری ایران شد، گفت: پیش تر گفته شده که کار فنی نیروگاه بوشهر رو به اتمام است و به زودی این نیروگاه افتتاح خواهد شد، اگر تاخیرهای زیاد موجب حساسیت در ذهن مردم ما شود برای کشور روسیه خوب نخواهد بود و با توجه به برنامه ایران برای احداث نیروگاه های جدید کشوری که سابقه خوبی در اجرا و زمان تحویل داشته باشد در اولویت ما قرار می گیرد.

مهمانپرست گفت: هنوز ما به این نتیجه نرسیده ایم که روسیه قصد مانع تراشی در راه اندازی نیروگاه دارد البته تاخیراتی وجود داشته است که بعضی از آنها فنی بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه در این نشست خبری انتخابات عراق را پیروزی برای ملت عراق خواند و گفتگوهای ائتلاف های مختلف در این کشور را مسئله داخلی عراق دانست و تاکید کرد که ایران از تشکیل دولت مردمی در این کشور حمایت می کند.

دستیار ویژه وزیر خارجه گفت: اگر از دست ایران کمکی برای فراهم کردن تسهیلات در راستای تشکیل این نشست ها برآید که منجر به شکل گیری سریع تر دولت شود دریغ نخواهد کرد.

خبر تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.