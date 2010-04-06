بیماریهای قلبی مهمترین علت مرگ و میر آذربایجان شرقی است

علیرضا جوادزاده‌ در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه های هفته سلامت گفت: سرطان ها و سوانح ترافیکی نیز به ترتیب در درجه دوم و سوم مهمترین علل مرگ و میر در آذربایجان شرقی محسوب می شوند.

وی همچنین میزان شیوع بیماریهای روحی و روانی در بین زنان آذربایجان شرقی را نگران کننده خواند و گفت: بیشترین بار بیماری در بین زنان این استان مربوط به افسردگی است که باید با روش های علمی آسیب شناسی و نسبت به بهبود وضعیت موجود اقدام های لازم صورت گیرد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره علت اجرایی نشدن پروژه پزشک خانواده در شهرهای زیر 50 هزار نفر آذربایجان شرقی نیز گفت: مطابق تکلیف برنامه چهارم توسعه باید این طرح در شهرهای زیر 50 هزار نفر اجرا می شد که به دلایلی در هیچ منطقه از کشور اجرا نشده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار داشت: پزشک خانواده در شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستاهای آذربایجان شرقی به طور کامل اجرا شده ولی تا کنون دستورالعمل جدیدی درباره اجرای این طرح در شهرهای زیر 50 هزار نفر ابلاغ نشده است.

جوادزاده، همچنین شعار امسال هفته سلامت را "شهرنشینی و سلامت" عنوان و خاطر نشان کرد: امروزه نوع بیماری ها با توجه به کثرت شهرنشینی تغییر کرده و دغدغه هایی مانند آلودگی صوتی،‌آلودگی هوا و سوانح و تصادفات مطرح شده است.

وی با اشاره به آغاز هفته سلامت از هیجدهم این ماه تصریح کرد: برپایی نمایشگاه دستاوردهای بهداشت مدارس‌، نواختن زنگ سلامت،‌برگزاری کلاس های آموزشی،‌ برگزاری مسابقات بهداشتی،‌ توزیع پکیج های آموزشی،‌ برپایی کارناوال های سلامت،‌ اجرای برنامه پیاده روی خانوادگی،‌ افتتاح چندین پروژه عمرانی بهداشتی، پاکسازی محیط شهری و‌ ویزیت رایگان بیماران از جمله مهم ترین برنامه های این هفته در آذربایجان شرقی است.

سرپرست دانشگاه علوم پرشکی تبریز در ادامه شایعه دخالت موثر یکی از نمایندگان مجلس در انتصابش به این مسئولیت را رد کرد و گفت: روسای دانشگاه های علوم پزشکی با حکم وزیر بهداشت منصوب و آغاز بکار می کنند که فعالیت بنده نیز از این امر مستثنی نبوده است.

وی انجام شایسته برنامه های وزارتی،‌ ارتقای وضعیت آموزش پزشکی،‌ انجام مطلوب برنامه های تعیین شده بهداشتی و درمانی در مراکز شهری و روستایی آذربایجان شرقی با هدف بهبود شاخص های موجود و نیز توسعه پوشش خدمات اورژانس را اولویت های کاری خود در دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانست اما از اظهار نظر درباره تغییر و تحولات احتمالی در سطح مدیران میانی این دانشگاه خودداری کرد.

هفته سلامت از چهارشنبه این هفته شروع و تا بیست و چهارم فروردین ماه ادامه دارد.