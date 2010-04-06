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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

موافقت وزارت علوم با صدور مجوز دانشگاه جامع نیشابور

موافقت وزارت علوم با صدور مجوز دانشگاه جامع نیشابور

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس از موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور مجوز قطعی دانشگاه جامع نیشابور خبر داد.

حجت الاسلام حسین سبحانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: در مذاکراتی که پیش از سال جدید با دکتر کامران دانشجو وزیر مربوط در این خصوص داشتم، نظر مثبت ایشان اعلام شد و به معاونان خود دستور پیگیری و اقدام سریع دادند.

وی خاطرنشان کرد: ارتقاء مجتمع آموزش عالی به دانشگاه منوط به ایجاد 3 دانشکده و 9 رشته بود.
 
نماینده شهرستان‌های نیشابور و تخت‌جلگه ادامه داد: در حال حاضر دانشکده هنر شامل رشته‌های تحصیلی ارتباط تصویری - مجسمه‌سازی و نقاشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی شامل رشته‌های تحصیلی زبان و ادیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی و باستان شناسی و دانشکده علوم پایه شامل رشته‌های تحصیلی ریاضی کاربردی، ریاضی محض و فیزیک ایجاد و فعال شده است.
 
سبحانی‌نیا افزود: همچنین آگهی جذب اعضاء هیأت علمی و ایجاد رشته‌های جدید در مورخ 18 بهمن ماه سال جاری در روزنامه خراسان به چاپ رسیده و کلیه ضوابط وزارت علوم برای ارتقا فراهم شده است.
 
وی خاطر نشان کرد: نیشابور گام‌های بلندی را جهت ایجاد و ارتقای واحدهای آموزش عالی برداشته است، به طوری که در دهه فجر سال گذشته دانشکده علوم پزشکی آغاز به کار کرد.
کد مطلب 1058523

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