200 مصوبه در سومین سفر هئیت دولت مطرح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده در گفتگو با خبرنگاران افزود: پس از چندین جلسه کارشناسی با نمایندگان مردم استان در مجلس، دستگاه های اجرایی و ریاست جمهوری پیش بینی می شود در سومین سفر هیئت دولت نزدیک به 200 مصوبه و توافقنامه به جزء مصوبات بخش فرهنگ برای عمران و آبادانی آذربایجان غربی در ارومیه به تصویب برسد.

جلال زاده افزود: احمدی نژاد رئیس جمهوری و هیئت دولت به مدت دو روز میهمان مردم آذربایجان غربی خواهند بود که این سومین سفر هیئت دولت و پنجمین سفر رئیس جمهوری به استان است.

استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: در جریان سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان 27 طرح عمرانی، تولیدی صنفی و خدماتی با سه هزار و 542 میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس جمهوری کشورمان به همراه اعضای کابینه چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری میهمان مردم آذربایجان غربی هستند.