37 هزار مسافر نوروزی در مدارس خرم آباد اسکان یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی میرسالاری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خرم آباد اظهار داشت: مسافران نوروزی در طول تعطیلات در 62 آموزشگاه در قالب 700 کلاس درس و 25 نمازخانه اسکان داده شدند.

وی افزود: در این مدت بیش از 18 هزار و 647 نفر مسافر فرهنگی و غیر فرهنگی در مدارس آموزش و پرورش ناحیه دو و 18 هزار و 824 مسافر نوروزی در مدارس ناحیه یک اسکان داده شدند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد تصریح کرد: همچنین در این مدت دو هزار و 500 بسیجی راهیان در مدارس این شهرستان اسکان یافتند.

میرسالاری با اشاره به اختصاص یک وعده غذای رایگان به مسافران نوروزی معلم و کارمند آموزش و پرورش، یادآور شد: در طول تعطیلات نوروزی در بین 17 هزار نفر از فرهنگیان و اعضای خانواده هایشان غذای رایگان توزیع شده است.

وی یادآور شد: همچنین در راستای هدایت و راهنمایی مسافران نوروزی بیش از 15 هزار برگه کروکی در میان مسافران توسط این سازمان توزیع شده است.