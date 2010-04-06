برنامه های فرهنگی در اولویت بودجه کرمان قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حبیب الله دهمرده صبح سه شنبه در بازدید از اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان با اشاره به فعالیتهای تاثیرگذار اداره کل تبلیغات اسلامی در حوزه فرهنگ استان کرمان اظهار داشت: در سال جاری با افزایش بودجه فعالیتهای فرهنگی این حرکت با جدیت بیشتر دنبال و حمایت می شود.

وی افزود: مدیران فرهنگی دستگاه های اجرایی در این راستا باید قبل از تقسیم بودجه استان کرمان برنامه های فرهنگی حوزه خود را مشخص کنند.

دهمرده خاطرنشان کرد: افزایش کمی و کیفی خانه های عالم، تجهیز مساجد و ساخت نمازخانه ها از مهمترین برنامه های فرهنگی سال جاری است.

دهمرده خاطرنشان کرد: میانگین رشد بودجه عمرانی استانی در لایحه دولت با افزایش 30 درصدی مواجه شده است و بودجه استان کرمان شاهد 120 درصد افزایش بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان نیز در ادامه این بازدید افزود: طی سال 88 بیش از 60 برنامه فرهنگی و قرآنی در استان کرمان اجرا شده است.

حجت الاسلام مهدی عرب پور گفت: یکی از برنامه های این اداره کل مقابله با تهاجم فرهنگی می باشد که در این راستا کارگاه های توجیهی متعددی برگزار شده است.

وی در خصوص مقابله با فعالیت نحله های انحرافی نیز گفت: کلاسهای توجیهی برای ائمه جمعه و هیئتهای مذهبی برگزار شد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه به فعالیتهای عمرانی تبلیغات اسلامی گفت: در صورت تخصیص بودجه 50 خانه عالم در سال جاری تکمیل و 20 خانه عالم نیز احداث می شود.