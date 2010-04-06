اعضای شورای راهبردی انستیتو پاستور ایران منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت طی احکام جداگانهای دکتر احمد شیبانی، دکتر محمدرضا فاضلی و دکتر سید محمد حسین مدرسی را به عضویت شورای راهبردی انستیتو پاستور ایران منصوب کرد.
همچنین وزیر بهداشت در احکام دیگری اعضای کمیته راهبردی فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را منصوب کرد.
در این حکم دکتر حسین ریاضی، دکتر حجت زراعتی، دکتر مقصود عباسپور، رضا بوستان و سیدمحمد خادمالشریعه به عنوان اعضای کمیته راهبردی فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شدند.
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