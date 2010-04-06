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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

از سوی وزیر بهداشت /

اعضای شورای راهبردی انستیتو پاستور ایران منصوب شدند

اعضای شورای راهبردی انستیتو پاستور ایران منصوب شدند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی احکامی اعضای شورای راهبردی انستیتو پاستور ایران را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت طی احکام جداگانه­ای دکتر احمد شیبانی، دکتر محمدرضا فاضلی و دکتر سید محمد حسین مدرسی را به عضویت شورای راهبردی انستیتو پاستور ایران منصوب کرد.

همچنین وزیر بهداشت در احکام دیگری اعضای کمیته راهبردی فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را منصوب کرد.

در این حکم دکتر حسین ریاضی، دکتر حجت زراعتی، دکتر مقصود عباسپور، رضا بوستان و سیدمحمد خادم­الشریعه به عنوان اعضای کمیته راهبردی فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شدند.

کد مطلب 1058532

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