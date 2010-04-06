در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک با تاکید علی سعیدلو بسته شده است

رضا دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل بسته شدن در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در صبح امروز گفت: چهارشنبه هفته گذشته آقای سعیدلو از مجموعه ورزشی انقلاب بازدید کرد. رئیس سازمان تربیت بدنی در بازدید از مجموعه تاکید کرد تداخل بخشی از مبادی ورودی آکادمی ملی المپیک با جاده تندرستی درست نیست و باید این مورد اصلاح شود.

"در ورودی آکادمی ملی المپیک از چندی پیش از ضلع غربی مجموعه ورزشی انقلاب تهران گشوده شده بود که مسیر تردد خودروهایی که قصد ورود به آکادمی را داشتند با بخشی از جاده تندرستی این مجموعه تداخل پیدا کرده بود".

دوستی با طرح این موضوع افزود: آقای سعیدلو تاکید داشت با توجه به اینکه مردم برای ورزش به جاده تندرستی می آیند و می خواهند از هوای سالم و آزاد استفاده کنند درست نیست که در کنار مسیر حرکت آنها ماشین تردد کرده و هوا را آلوده کند.

وی ادامه داد: با توجه به تاکید ریاست سازمان تربیت بدنی، تصمیم برآن گرفته شد که دربآکادمی ملی المپیک از ضلع غربی مجموعه ورزشی انقلاب بسته شود و افرادی که قصد حضور در این آکادمی را دارند، همچون گذشته از درب‌های شمال و جنوب مجموعه ورزشی انقلاب استفاده کنند.

مدیر مجموعه ورزشی انقلاب خاطر نشان کرد: صبح امروز در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک بسته شد و به کارمندان آکادمی اعلام کردیم برای حضور در محل کار خود از درب‌های شمال و جنوب مجموعه ورزشی انقلاب استفاده کنند یا اینکه ماشین‌های خود را در پارکینگ فدراسیون هندبال پارک کرده و مسیری 200 تا 300 متری را چند دقیقه پیاده روی کرده و به محل کارشان بروند.