خشایار الوند، طراح اولیه مجموعه تلویزیونی "دارا و ندار" درباره شکل‌گیری طرح اولیه و تغییرات آن به خبرنگار مهر گفت: طرح اولیه این مجموعه دو سال گذشته ارائه شد و داستان درباره شخصیتی بود که بعد از 30 سال به ایران برگشته است. او تصویر درستی از ایران نداشت و تمام تصورات او به رسانه‌های غربی معطوف می‌شد، به همین دلیل از آمدن به ایران می‌ترسید و به قول معروف دل خوش نداشت. تا اینکه تیمور به ایران می‌آید و برای رسیدن به نیت خودش تصمیم می‌گیرد با حل مشکلات مستاجرانی که در آپارتمان بودند، کار خودش را انجام دهد، اما در نهایت به تحول شخصیتی می‌رسد.

وقتی من طرح این پروژه را دادم، پیمان قاسم‌خانی مشاور بود و رضا مقصودی هم با ما همکاری کرد، اما برایم خیلی جالب است که بعد دوستان ناشناسی کار را بازنویسی کردند که تاکنون اثری از آنها نخوانده‌ایم

وی در ادامه افزود: طرح این مجموعه بعد از ساخت دو تفاوت عمده کرد. اول اینکه ما به طبقه متوسط جامعه پرداخته بودیم و نه طبقه فقیر. به هر حال وقتی طبقه فقیر اتاق اجاره‌ای خود را از دست می‌دهد دوباره در محله‌ای دیگر یک اتاق دیگر اجاره می‌کند، اما وقتی یک کارمند که چند سال در جایی ساکن بوده و حالا باید از جای خود بلند شوند با توجه به حقوق‌اش با مشکلاتی رو به رو می‌شود. به همین دلیل قشری که ما دستمایه قرار داده بودیم، مشکلات بیشتری داشتند، اما سلیقه آقای ده‌نمکی با ما یکی نبود.

این نویسنده خاطرنشان ساخت: بعد از اختلافات پیش آمده من از این پروژه کنار کشیدم و رضا مقصودی کار را ادامه داد. البته من اختیاری نداشتم که بخواهم کاری انجام دهم. دومین تفاوت عمده این مجموعه هم این مسئله بود که من در قصه تحول یک فرد را بررسی می‌کردم که با یک نگاه منفی به ایران آمده بود. تا اینکه در اثر اتفاقاتی رشد می‌کند و نگاهش اصلاح می‌شود.

الوند با اشاره به جنس کمدی مجموعه "دارا و ندار" گفت: در طرح ما جنس کمدی، کمدی موقعیت بود و نه کمدی شوخی یا پیامک. وقتی یک آدم بد مجبور می‌شود کارهای خیر انجام دهد همین مسئله مخاطب را به خنده وا می‌داشت و نیازی به بداهه‌گویی مکرر و بی‌مزه نبود. در طول سال‌های گذشته کاری نبوده که تا این حد توهین و تمسخر نسبت به لهجه، زبان و قومیت‌ها شود. در واقع می‌توان گفت به لحاظ ممیزی این مجموعه بی‌سابقه بوده است. من از همه قومیت‌های لر، مازندرانی و ...عذرخواهی می‌کنم.

وی اشاره کرد: البته من از سیدامیر پروین حسینی تهیه‌کننده این پروژه تشکر می‌کنم. او از دوستان من است و دو سال تمام برای این طرح تلاش خود را کرد و بهترین بازیگران و لوکیشن‌ها را برای این مجموعه انتخاب کرد و همه بازیگران صاحب نام بودند. اما به هر حال دیدگاه ده‌نمکی متفاوت از ما بود.

این نویسنده در ادامه افزود: وقتی من طرح این پروژه را دادم، پیمان قاسم‌خانی مشاور پروژه بود و رضا مقصودی هم با ما همکاری کرد، اما برایم خیلی جالب است که دو نویسنده که سوابق کارشان مشخص است و نمی‌خواهم نام خود را بگویم، کاری را می‌نویسند و بعد دوستان ناشناسی کار را بازنویسی می‌کنند که تاکنون هیچ اثری از آنها نخواندیم. البته من آرزوی موفقیت برای دوستان می‌کنم، اما چه طور ممکن است افراد ناشناس کار نویسندگان با تجربه را بازنویسی کنند. این کار در هیچ جای دنیا صدق پیدا نمی‌کند.

الوند یادآور شد: دیگر کار کردن در تلویزیون مشکل شده است و ما نمی‌دانیم چطور باید کار کنیم. در حال حاضر برای بخش خصوصی مشغول نگارش مجموعه "قهوه تلخ" هستم، اما مانده‌ام چگونه بعد از تمام شدن این پروژه برای تلویزیون کار کنم. چرا این همه تفاوت در ممیزی وجود دارد؟ چرا ملاک‌های ممیزی برای آثار مختلف تفاوت می‌کند. در مجموع این سلیقه ما در مجموعه "دارا و ندار" نبود.

وی ادامه داد: برای تصویب طرح این مجموعه من را کلی اذیت کردند که چرا شخصیت اصلی کسی است که از خارج به ایران آمده است و ... اما بعد در مجموعه "دارا و ندار" می‌بینیم که چقدر توهین به لهجه‌ها می‌شود. واقعاً نویسندگان می‌مانند به حرف چه کسی ، چه شورا، تهیه‌کننده و ... باید گوش دهند.

برای تصویب طرح این مجموعه من را کلی اذیت کردند که چرا شخصیت اصلی کسی است که از خارج به ایران آمده است و ... اما بعد در مجموعه "دارا و ندار" می‌بینیم که چقدر توهین به لهجه‌ها می‌شود

این نویسنده در ارزیابی مجموعه "دارا و ندار" گفت: من کامل این مجموعه را ندیدم. به هر حال هر اثری که ساخته می‌شود و نویسنده آن را می‌‌بیند، حالش بد می‌شود؛ چرا که با تصورات او متفاوت است. به هر حال ما در مجموعه "دارا و ندار" قصد داشتیم کار جدیدی در طنز ارائه دهیم. یک کمدی ایتالیایی شلوغ و پر شخصیت مد نظر ما بود نه تمسخر کردن این همه لهجه و این همه بداهه‌گویی بی‌مزه!

الوند در ادامه گفت: اگر قرار است بازیگران این همه بداهه‌گویی کنند پس چرا به ما پول می‌دهید که قصه بنویسیم، کار را به بازیگران بسپارید. دیگر مجموعه‌های نوروزی مثل "زن بابا" ساخته سعید آقاخانی گرم و شیرین بود و اگر تاثیرگذار نبود، حداقل مخاطب را اذیت نمی‌کرد. بازیگران مجموعه‌های دیگر نوروزی در ذهن مخاطب مانده‌اند، اما بازیگران "دارا و ندار" با وجود اینکه صاحب نام هستند در خاطر نمی‌ماند.

وی افزود: در مجموع من جنس کمدی ده‌نمکی را در این مجموعه دوست نداشتم. در این مجموعه نشان داده شد که پولدارها احمق هستند یا بلد نیستند کلمات را تلفظ کنند. اگر این طور است پس چگونه پولدار شدند؟ باور این مسائل خیلی سخت است. به هر حال هر کس سلیقه‌ای دارد و قابل احترام است.

وی در پایان گفت: ما چند کاری که برای شبکه تهران انجام دادیم خیلی با تغییرات همراه بود و واقعاً نویسندگان سردرگم هستند که باید چه کار کنند.