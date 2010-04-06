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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۰۷

سال گذشته:

20 هزار نفر از کلاسهای گفتمان دینی در استان مرکزی استفاده کردند

20 هزار نفر از کلاسهای گفتمان دینی در استان مرکزی استفاده کردند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: در سال گذشته 20 هزار و 361 نفر از کلاس های گفتمان دینی در بخش عمومی استفاده کرده اند.

نعمت الله سرلکیان درگفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تعداد شرکت کننده درقالب 375 گفتمان دینی در قالب همایش ها، کارگاهها و نشست های دینی در مساجد و مدارس از برنامه های ارائه شده این کلاس ها استفاده کرده اند.

وی اضافه کرد: استقبال بانوان از کلاس های گفتمان دینی بیشتر از مردان بوده است به گونه ای که از مجموع شرکت کنندگان در برنامه های این کلاس ها 11 هزار و 635 نفر آنان را بانوان تشکیل می دهند.

سرلکیان خاطرنشان کرد: عفاف و حجاب، آسیب های اجتماعی، جوانان و زندگی، معرفت دینی و خودشناسی، مهارت های زندگی، تبلیغ دینی، مناسبت ها، مهدویت و اصلاح الگوی مصرف از جمله موضوعات و آموزش هایی بوده است که در سال گذشته در قالب کلاس های گفتمان دینی به شرکت کنندگان ارائه شده است.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: در سال 87 تنها 250 کلاس گفتمان دینی در استان برگزار شده بود که انتظار می رود در سال جاری این میزان از رشد بالاتری برخوردار شود.

کد مطلب 1058538

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