احمدی نژاد از مجتمع اردوگاهی اسکان اضطراری بشارت 2،1 و3 بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز سه شنبه با حضور در چادرهای استقرار یافته در این مجتمع از میزان ظرفیت و توانمندی این مجتمع در امداد رسانی به مردم در مواقع بحرانی اطلاع یافت.



پایگاه های اسکان اضطراری در 25 منطقه در شهر تهران پیش بینی شده است که 17 نقطه آن به صورت اردوگاه اسکان اضطراری و 8 نقطه به صورت پایگاه های پشتیبانی و عملیاتی است.



مجتمع اردوگاهی بشارت 2،1 و 3 در ورزشگاه آزادی برپا شده است و برای اسکان اضطراری بیش از 10 هزار نفر ظرفیت دارد .



در پایگاه های اسکان اضطراری امکانات اولیه اسکان از جمله چادر، وسایل زیستی، انبارهای امدادی و پشتیبانی در نظر گرفته شده است و مسوولیت و فرماندهی اسکان اضطراری را جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد.



وزیران کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،راه و ترابری، نیرو، استاندار و فرمانداران شهرستانهای استان تهران و همچنین رییس شورای شهر تهران رییس جمهور را در این بازدید همراهی می کنند.



