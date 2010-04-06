"اسراء" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره فصلنامه اسراء بخشی از تأملات آیت الله جوادی آملی را در معرض نظر اصحاب بصیرت قرار می‌دهد. این تأملات، پاسخ پرسش‌های نظری جامعه علمی درباره جایگاه عقل و وحی در هندسه معرفت علم دینی است.



"الاخلاق بین النظریة والتطبیق" به قلم آیت الله جوادی آملی، "تبیین برخی از مطالب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی" (در نقد مقاله‌ای با عنوان جایگاه عقل و وحی در هندسه معرفت بشری) به قلم نیز از آیت الله جوادی آملیدر دومین شماره فصلنامه اسراء به چالپ رسیده اند.

دیدگاه‌های غزالی درباره قاعده الواحد و نقد آن‌ها؛ معقولات ثانی در اندیشهة حکما، معرفت حق بر مبنای حکمت متعالیه و فلسفه اسلامی در ایران معاصر از دیگر مقالات فصلنامه اسراء هستند.

در هر شماره این فصلنامه، تازه‌ترین نظریات مفسر قرآن کریم، آیت‌الله جوادی آملی در قالب مقاله به چاپ می رسد .