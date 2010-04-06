حضور بیش از60 کشور درکنفرانس تهران/ گفتگو با 1+5 هسته ای نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه امروز سه شنبه در نخستین کنفرانس خبری خود با رسانه های خارجی و داخلی در سال 1389 در خصوص خبر خبرگزاری مهر مبنی بر سفر امیر امارات به تهران در آینده ای نزدیک که مورد سئوال یکی از خبرنگاران بود تصریح کرد: رفت و آمد مقامات ارشد کشورهای منطقه با یکدیگر و انجام دیدارهای رسمی و گفتگو درباره مسائل دو جانبه و منطقه ای جزء مولفه های طبیعی منطقه و نشان دهنده روابط خوب کشورهاست.

مهمانپرست اضافه کرد: این رفت و آمدها نوید این را می دهد که با همکاری بیشتر کشورهای منطقه شاهد صلح و ثبات در منطقه باشیم.

سفر امیر امارات به تهران مطرح و در دست پیگیری

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: سفر امیر امارات به تهران مطرح و در دست پیگیری است با توجه به حادثه ای که برای برادر ایشان بوجود آمد و به دنبال ابلاغ مراتب تاسف و تسلیت مقامات ایران به خصوص رئیس جمهور امیدواریم در اولین فرصت شاهد سفر امیر امارات به تهران و انجام مذاکرات خوبی باشیم.

اولویت های دیپلماسی در سال 89

وی در پاسخ به سئوالی دیگر در رابطه با اولویت کاری وزارت خارجه در سال 89 تاکید کرد: دستگاه سیاست خارجی با تلاش بیشتر در سال 89 در جهت محقق کردن آرمان های بزرگ ملت ایران در صحنه های مختلف گام بر خواهد داشت.

دستیار ویژه وزیر خارجه، تصریح کرد: ما فعالیت های خود را در سال 89 در بحث روابط سیاسی با کشورهای منطقه، آسیایی، مسلمان، مستقل و کسانی که آمادگی لازم را داشته باشند تشدید خواهیم کرد.

مهمانپرست تاکید کرد: دفاع از حقوق همه انسانهایی که برای رسیدن به عدالت مبارزه می کنند و نیز دفاع از منافع ملی و هویت ملی و حقوق اتباع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با جدیت بیشتر در دستور کار وزارت امور خارجه قرار دارد.

حضور 60 تا 70 کشور در کنفرانس خلع سلاح

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به یکی دیگر از سئوالات پیرامون برگزاری کنفرانس خلاء سلاح در تهران که قرار است در روزهای 28 و 29 فروردین ماه صورت بگیرد، خاطر نشان کرد: همایش خلاء سلاح با شعار انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچ کس در تهران برگزار می شود و موضوع این همایش برنامه ای در راستای سیاست های جمهوری اسلامی ایران بوده که به عنوان اهداف سیاست خارجی کشور مطرح است.

وی ادامه داد: دنیای امروز به انرژی پاک نیاز دارد و با توجه به پایان یافتن انرژی های فسیلی کشورها رفته رفته به سمت انرژی های پاک حرکت می کنند و انرژی هسته ای یکی از این انرژی های پاک است.

مهمانپرست اضافه کرد: ما اعتقاد داریم همه کشورها باید در جهت مقابله و ممانعت از بکارگیری سلاح های هسته ای تلاش کنند و با تلاش همگانی مانع بکارگیری سلاح های کشتار جمعی شویم.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: اجلاس خلاء سلاح در تهران را مهم ارزیابی می کنیم و امیدواریم همه کشورهایی که خواهان خلاء سلاح در جهان هستند در آن مشارکت کنند و نیز امیدواریم که این کنفرانس در سطح خوبی مورد استقبال قرار بگیرد.

وی در خصوص تعداد کشورهای دعوت شده به کنفرانس خلاء سلاح در تهران اظهار داشت: تا کنون حضور حدود 60 کشور در کنفرانس خلاء سلاح تهران قطعی شده و علاوه بر این از سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل و سازمان انرژی اتمی و دیگر سازمان های مرتبط با بحث خلاء سلاح، سازمان های غیر دولتی و اندیشمندان و خبرنگاران بین المللی برای حضور در کنفرانس دعوت شده است.

مهمانپرست اضافه کرد: ایران همچنان که در بحث استفاده از انرژی هسته ای پیش قدم بوده و راه را برای دیگر کشورهای مستقل باز کرده و در این راه متحمل بیشترین فشارها نیز شده است در بحث مقابله با سلاح های کشتار جمعی و خلاء سلاح نیز پیشتاز است.

توصیه به تجار داخلی

یکی از خبرنگاران با اشاره به وفور کالاهای بی کیفیت چینی در کشور در رابطه با روابط سیاسی ایران و چین از سخنگوی وزارت خارجه سئوال کرد که مهمانپرست در این باره توضیح داد: موضوع فعالیت های تجاری تجار ما با چین بهتر است از طریق اتاق بازرگانی مورد پرسش قرار گیرد چون بحث تجارت شخصی است و ما امیدواریم تجارمان دقت بیشتری در واردات کالاهای با کیفیت داشته باشند.

وی افزود: ما همکاری بسیار خوبی با کشور چین داریم و روابط اقتصادی و تجاری و نفتی جمهوری اسلامی ایران با چین ادامه خواهد داشت.

آخرین وضعیت کاهش رابطه با انگلیس

مهمانپرست در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران پیرامون کاهش روابط با انگلیس تصریح کرد: از نظر روابط سیاسی تصمیم جدیدی گرفته نشده اما در رابطه با مسائل دیگری که می تواند بین دو کشور مطرح باشد مانند مسائل دانشگاه، تجاری و اقتصادی و فرهنگی بحث ها در دست دنبال شدن است.

از تحریم استقبال نمی کنیم اما مانع نمی شود

تداوم رایزنی ها بین کشورهای غربی و به خصوص آمریکا برای تشدید تحریم ها علیه ایران موضوع یکی دیگر از سئوالات خبرنگاران از مهمانپرست بود که وی در این باره گفت: ما اصل تحریم را غیر منطقی و سیاسی می دانیم و اگر بهانه آن موضوع هسته ای است که باید این موضوع در آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی شود.

دستیار ویژه وزیر خارجه یادآور شد: تا کنون آژانس در 21 گزارش خود صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران را تایید کرده و تنها ابهاماتی مطرح بوده که این ابهامات در چارچوب توافق ایران با آژانس مورد بررسی قرار گرفته و ما به کلیه ابهامات پاسخ داده ایم و از نظر ما پرونده هسته ای ایران روال طبیعی دارد.

وی در خصوص موضوع تحریم و احتمال مواجه شدن ایران با آن گفت: این موضوع به رویکرد دولت ها بستگی دارد اما اصل تحریم و قطعنامه ها تاثیری به روند حرکتی ما نداشته و نخواهد داشت هر چند از تحریم و قطعنامه استقبال نمی کنیم اما آنها را مانع حرکت اصولی خود نمی دانیم و هر چه شدت فشارها بیشتر باشد عزم ایران برای پیگیری حقوقش نیز بیشتر خواهد شد.

همچنان آماده معاوضه سوخت هستیم

خبرنگاری با اشاره به سفر اخیر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی به چین درباره مطرح شدن مذاکرات جدید بین ایران و 1+5 در این سفر سئوال کرد که سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در این باره تصریح کرد: موضوع مذاکرات ایران با طرف های دیگر دو بحث است یکی تامین سوخت راکتور تهران و دیگری گفتگوها با گروه 1+5 است که در خصوص سوخت رآکتور تهران آخرین بحث چارچوبی بوده که ما پیشنهاد داده ایم و ایران علیرغم اینکه غنی سازی 20 درصد را آغاز کرده اما همچنان آمادگی معاوضه سوخت در صورت احراز شرایط را دارد.

موضوع گفتگو با 1+5 هسته ای نیست

مهمانپرست در رابطه با گفتگوها با 1+5 عنوان کرد: اگر دستور کار با 1+5 بحث هسته ای ایران باشد با توجه به اینکه ما موضوع هسته ای را تمام شده می دانیم و در جهت طبیعی تلقی می کنیم و رسیدگی به آن را در خارج از چارچوب آژانس درست نمی دانیم باید گفت موضوع ما با 5+1 موضوع هسته ای نیست بلکه بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران است و ما برای ادامه مذاکرات اعلام آمادگی کرده ایم و منتظر اعلام آمادگی طرف مقابل هستیم و اگر این آمادگی را اعلام کنند از آن استقبال می کنیم.

حمایت ایران از تشکیل دولت عراق

سخنگوی وزارت خارجه در این نشست خبری انتخابات عراق را پیروزی برای ملت عراق خواند و گفتگوهای ائتلاف های مختلف در این کشور را مسئله داخلی عراق دانست و تاکید کرد که ایران از تشکیل دولت مردمی در این کشور حمایت می کند.

دستیار ویژه وزیر خارجه گفت: اگر از دست ایران کمکی برای فراهم کردن تسهیلات در راستای تشکیل این نشست ها برآید که منجر به شکل گیری سریع تر دولت شود دریغ نخواهد کرد.

سران G15 در تهران گرد هم می آیند

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، درباره اجلاس G15 توضیح داد: این اجلاس 27 اردیبهشت در سطح سران و در تهران برگزار می شود و امیدواریم سران کشورهای منطقه که ظرفیت های خوبی برای همکاری دارند در این اجلاس حضوری فعال داشه باشند.

جزایر سه گانه متعلق به ایران است

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره بیانیه اجلاس سران اتحادیه عرب و طرح مجدد ادعا درباره جزایر سه گانه، و اینکه آیا اصل حاکمیت ایران بر جزایر 3 گانه به خصوص بوموسی قابل بحث است، گفت: در اجلاس سران اتحادیه عرب اشاره ای به جزایر شد که فکر می کنیم وارد شدن دیگر کشورها به این مسئله کار درستی نیست و جزایر سه گانه متعلق به ایران است و سوء تفاهمی که بر سر بوموسی با کشور امارات وجود دارد از طریق مذاکره بین مقامات دو کشور قابل رفع است.

محرز شدن ارتباط امریکا در ربوده شدن امیری

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سئوالی درباره ادعای درخواست پناهندگی شهرام امیری تبعه ایرانی به آمریکا و همکاری این شهروند ایرانی با سرویس اطلاعاتی CIA گفت: اینکه شهرام امیری چه نظری دارد و چه اقدامی کرده است کاملا مبهم است و ما اخبار در این زمینه را به هیچ وجه قبول نداریم اما اظهارات مقامات رسانه ای آمریکایی تایید کننده حرف ماست که از ابتدا گفتیم سرویس های اطلاعاتی آمریکا در ربودن شهرام امیری نقش داشته اند.

در راه اندازی نیروگاه کارشکنی ندیدیم اما تاخیر چرا

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که با اشاره به اظهارات رئیس آژانس اتمی روسیه مبنی بر عدم راه اندازی نیروگاه بوشهر تا پایان تابستان و مغایرت این تاریخ با توافقات قبلی مبنی بر راه اندازی نیروگاه در بهار امسال،خواستار موضع گیری ایران شد، گفت: پیش تر گفته شده که کار فنی نیروگاه بوشهر رو به اتمام است و به زودی این نیروگاه افتتاح خواهد شد، اگر تاخیرهای زیاد موجب حساسیت در ذهن مردم ما شود برای کشور روسیه خوب نخواهد بود و با توجه به برنامه ایران برای احداث نیروگاه های جدید کشوری که سابقه خوبی در اجرا و زمان تحویل داشته باشد در اولویت ما قرار می گیرد.

مهمانپرست گفت: هنوز ما به این نتیجه نرسیده ایم که روسیه قصد مانع تراشی در راه اندازی نیروگاه دارد البته تاخیراتی وجود داشته است که بعضی از آنها فنی بوده است.

هدف ناتو مشخص است

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در خصوص اظهار نظر دبیر کل ناتو مبنی بر اینکه ایران تهدید جهانی است، گفت: هم دبیر کل ناتو و هم کشورهای منطقه و جهان متوجه هستند که هدف گیری اینکه توهمی برای ایجاد دشمن فرضی بوجود می آید چیست و همه می دانند هدف و منظور ناتو چه کشور است.

موضوع سفر رحیمی به چین

خبرنگاری با اشاره به سفر جلیلی به چین و نیز سفر معاون اول رئیس جمهور به این کشور گفت آیا افزایش سفرهای مقامات جمهوری اسلامی ایران به چین بیانگر جایگزینی چین به جای روسیه در مناسبات بین المللی است؟ که سخنگوی وزارت خارجه در این باره بیان داشت: این فرضیه درست نیست و رفت و آمد ما با چین دلیل کاهش رابطه با کشور ثالث نمی تواند باشد ما از همه ظرفیت ها برای توسعه مناسبات و گسترش روابط استفاده می کنیم و چین نیز ظرفیت بالایی در این رابطه دارد.

وی ادامه داد: آقای رحیمی برای حضور در اجلاس بائو عازم چین می شود و ما عضو این گروه هستیم و حضور در اجلاس نیز امری طبیعی است.

تاکید مجدد بر بیگناهی کاکاوند

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور در رابطه با تاخیر مکرر دادگاه های فرانسه به نتیجه رساندن پرونده کاکاوند شهروند ایرانی که در این کشور به بهانه های واهی در بازداشت است، ابراز داشت: بیگناهی آقای کاکاوند محرز است و دادگاه های فرانسه نیز به آن واقفند واتهام ایشان همان اتهامی است که به افراد دیگر در راستای سناریوی تله گذاری آمریکا و خرید و فروش کالاهای دوگانه مطرح است و مدارک بیگناهی آقای کاکاوند ارائه شده وامیدواریم هر چه سریعتر ایشان آزاد شوند.

اعزام زائران به عمره به شرط حفظ شئون توسط عربستان

مهمانپرست در خصوص از سرگیری اعزام زائران ایرانی به عمره و این سئوال که آیا مشکلات گذشته و بی احترامی به عمره گزاران برطرف شده است، خاطر نشان کرد: آقای لیالی رئیس سازمان حج و زیارت سفری به کشور عربستان داشتند و به توافقاتی دست یافتند و امیدواریم در راستای این توافق حجاج بتوانند به سفرهای عمره بروند و نیز مشکلات قبلی آنان برطرف شده باشد. بی شک حفظ شئون اتباع ما از همه چیز برای ایران با اهمیت تر است.

دست داشتن امریکا و اسرائیل در ربودن عطارزاده شرم آور است

خبرنگاری با اشاره به آزادی حشمت الله عطارزاده دیپلمات ایرانی از دست اشرار مسلح در کشور پاکستان و دست داشتن برخی سرویس های امنیتی کشورها در این اقدام گفت: روشن کردن افکار عمومی کشورها از عملکرد دولتهایشان بسیار مهم است و ترور المبحوح در دبی که با همکاری سرویس های امنیتی کشورهای غربی صورت گرفت شرم آور است و در رابطه با موضوع ریگی نیز پناه دادن به او و قرار گذاشتن با او در مقرهای آمریکایی در افغانستان و مناس قرقیزستان تاسف آور و شرم آور است.

وی تاکید کرد: آقای عطارزاده دیپلمات ما در بخش اقتصادی بود که به مدت 17 ماه با همدستی سرویس های امنیتی آمریکا و اسرائیل با هدف اعمال فشار به دولت ایران به اسارت در آمد و ما ضمن اینکه از نظر حقوقی اقدامات خود را دنبال می کنیم روشن کردن افکار عمومی را نیز در دستور کار داریم.

به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی داده نمی شود

یکی از خبرنگاران با اشاره به برخی دخالت های سفارتخانه های خارجی در ایران موضع وزارت خارجه در این رابطه با جویا شد که سخنگوی این وزارتخانه گفت: قطعا با کشورهایی که در امور داخلی ایران دخالت می کنند برخورد شدید می شود و تا الان نیز شده است اما شکل برخورد متنوع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه اجازه دخالت به هیچ کشوری برای تاثیر گذاری در مسائل داخلی خود را نخواهد داد.

وی در رابطه با احتمال حمله نظامی جدید رژیم صهیونیستی در منطقه گفت: اگر تصور اشتباهی برای حمله به کشورهای منطقه در رژیم صهیونیستی وجود داشته باشد پاسخ محکمی خواهند دید و پشیمان خواهند شد.

گلایه از روسیه

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان کنفرانس خبری در پاسخ به سئوالی در خصوص تاخیر روسیه در تحویل سامانه S300 به ایران گفت: این موضوع جزء گلایه های ماست و امیدواریم روسیه این سامانه را که کاربرد دفاعی دارد و جنبه بازدارندگی دارد در چارچوب توافقات به ایران تحویل دهد هر چند کشور ما در اوج اقتدار و توان دفاعی است و ما به طور کامل توان دفاع از تمامیت ارضی خود را داریم بخشی از توانمندی های اعلام شده و بخش دیگری نیز اگر خیال باطلی بوجود بیاید در عمل با آن مواجه خواهند شد.

مهمانپرست در آغاز این کنفرانس خبری روز ملی فناوری هسته ای را تبریک گفت.