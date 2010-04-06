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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

قلی‌خانی با "کا" به جشنواره تئاتر دانشگاهی می‌رود

قلی‌خانی با "کا" به جشنواره تئاتر دانشگاهی می‌رود

شبنم قلی‌خانی در نمایش "کا" به کارگردانی رحمت امینی ایفای نقش می‌کند.این نمایش برای حضور در سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران آماده می‌شود.

رحمت امینی درباره اجرای نمایش "کا" در جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه "کا" نوشته سیاوش پاکراه است و قرار شده آن را در بخش اساتید سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران به صحنه ببریم. همچنین نمایش "کا" را در قالب اجرای عمومی نیز به صحنه خواهیم برد که هنوز زمان و مکان آن مشخص نیست.

وی درباره گروه بازیگری و داستان نمایش "کا" گفت: در این نمایش شبنم قلی‌خانی، وحید نفر و رضا صمدپور به ایفای نقش می‌پردازند. نمایش "کا" روایتگر دوران مصر باستان است که در آن افراد در مقبره‌هال دفن می‌شدند تا زندگی تازه‌ای را آغاز کنند. در این نمایش شاهد تقابل سه برده با این تفکر هستیم.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران اردیبهشت‌ماه 89 در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1058544

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