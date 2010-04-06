به گزارش مهر از ورایتی جنیفر هیل تهیه‌کننده نام آشنای تلویزیونی که جوایز معتبری چون امی و جمینی را در کارنامه دارد تهیه کنندگی این پروژه را بر عهده گرفته و تاد گرایمز مجموعه را کارگردانی می‌کند.



نگارش متن های مجموعه انیمیشن "جنگ‌های ستاره‌ای" بر عهده برندان هی ، سث گرین و متیو سنریخ بوده است.این سه پیش‌تر متن‌های مجموعه انیمیشن"جوجه روبات" را نوشته و تهیه کنندگان اجرایی پروژه بوده‌اند.



این دومین بار است که لوکاس فیلم مجموعه ای انیمیشنی بر اساس داستان های "جنگ های ستاره‌ای" می‌سازد.نخستین بار در سال 2008 "جنگ های ستاره ای : نبرد کلون ها" توسط این استودیو تولید و از شبکه های تلویزیونی پخش شد.هم اکنون دومین فصل این مجموعه روی آنتن تلویزیون می‌رود.



هنوز تاریخ قطعی‌ آماده شدن نسخه نهایی "جنگ های ستاره‌ای" اعلام نشده است.

