ارتقای تکنولوژی دیگهای احیای آلومینیوم المهدی توسط مهندسان داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، برزو بهاروند، کارشناس واحد تحقیق وتوسعه شرکت آلومینیوم المهدی با بیان این مطلب اظهارداشت: با تشویق و حمایت مدیریت مجتمع، مهندسان طی یک سال گذشته با عزمی جدی ، دو آزمایش انجام دادند که نتایج مثبت قابل توجهی به همراه داشت.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، از اردیبهشت دیگ‌هایی که عمر آنها به پایان می‌رسد با روش جدید شروع به تولید خواهند کرد.



بهاروند گفت: از دیگر نتایج این آزمایش ها ، خودکفایی در بحث تکنولوژی پروژه طرح توسعه سالن احیا(U-Turn) و اتوماسیون طرح‌های توسعه است.

کارشناس واحد تحقیق وتوسعه شرکت آلومینیوم المهدی با اشاره به این که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ، مجتمع المهدی تا پایان سال 88 ، برای اولین بار توانست از مرز تولید سالانه 110هزار تن شمش آلومینیوم (طبق ظرفیت اسمی)عبور کند گفت: این میزان آلومینیوم با خلوص 7/99 درصد در 240 دیگ احیا از نوع D18 و با جریان175 کیلوآمپر تولید می شود.

بهاروند همچنین خاطر نشان کرد: در حال حاضر، تهیه نقشه‌های ساخت و اعمال آخرین تغییرات روی نرم‌افزار و سخت‌افزار اتوماسیون با بهره گیری ازظرفیت علمی و فنی متخصصان داخلی در دست اقدام است.