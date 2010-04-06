روزمرگی آفت بزرگ حوزه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام کاظم لطفیان در اولین نشست کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در سال 89، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی برای رسیدن به نقطه مطلوب نیاز به تلاش و کار مضاعف دارد و این مهم تنها با همکاری کارکنان آن امکان پذیر است.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی توانسته است فراتر از توان خودش گام بردارد به گونه ای که به عنوان قرارگاه فرهنگی در کشور مطرح شده و چشم امید مسئولان به این سازمان دوخته شده است.



وی تصریح کرد: در پازل فرهنگی اجتماع، سازمان تبلیغات اسلامی می تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک شاخص در اجتماع مطرح هستند، بیان داشت: این مهم، رسالت کارکنان را در انجام وظایف خود در سازمان و در اجتماع سنگین تر می کند.

معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز در این مراسم، با بیان اینکه کارکنان باید تلاش نمایند سازمان را به جایگاه اصلی خود برسانند، گفت: توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری، نظم، ساماندهی امور و برنامه ریزی در راستای ایجاد تحول باید سرلوحه کار کارمندان قرار گیرد.

سید علیرضا موسوی نژاد تصریح کرد: کارکنان باید با همت و کار مضاعف در سال جدید، تلاش نمایند سازمان را به نقطه مطلوب و ایده آل که مورد نظر مقام معظم رهبری است، برسانند.