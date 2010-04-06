یک انفجار قوی بغداد را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری اعلام کرد که پیش از ظهر امروز در اطراف خیابان حیفا در مرکز بغداد انفجار مهیبی رخ داد.
به جزئیات این انفجار اشاره ای نشده است. اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
منابع خبری از وقوع انفجاری قوی در مرکز بغداد خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری اعلام کرد که پیش از ظهر امروز در اطراف خیابان حیفا در مرکز بغداد انفجار مهیبی رخ داد.
به جزئیات این انفجار اشاره ای نشده است. اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
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