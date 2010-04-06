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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۱۳

در ایام نوروز؛

20 هزار بروشور تبلیغاتی در خرم آباد توزیع شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: شهردار خرم آباد از توزیع بیش از 20 هزار اقلام تبلیغاتی از جمله بروشورهای معرفی جاذبه های این شهرستان در ایام نوروز خبر داد.

وحید رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تشریح اقدامات انجام شده در ایام تعطیلات نوروزی در شهر خرم آباد، اظهار داشت: تسریع در ساماندهی خیابانها، آسفالت معابر و تسریع در اجرای پروژه های عمرانی از جمله اقدامات انجام شده در این مدت بوده است.

وی با اشاره به ایجاد چندین بازارچه تهیه مواد غذایی و صنایع دستی در سطح شهر خرم آباد در ایام تعطیلات نوروزی، تصریح کرد: همچنین در این مدت چندین جشنواره از جمله جشنواره رهاسازی ماهیان قرمز در این شهر برگزار شد.

شهردار خرم آباد همچنین به اسکان موقت مسافران نوروزی در سطح شهر اشاره کرد و گفت: در طول تعطیلات نوروزی بیش از 200 تخته چادر در میان مسافران نورزی در این شهر توزیع شده است.

رشیدی با اشاره به توزیع بیش از 20 هزار بروشور تبلیغاتی در این ایام، یادآور شد: در این برشورها جاذبه های تفریحی، گردشگری و تاریخی خرم آباد برای بازدید مسافران نوروزی معرفی شده است.

کد مطلب 1058558

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