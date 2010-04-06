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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

افشارزاده با تایید خبر مهر :

عدم هماهنگی و بی‌اطلاعی کارمندان/ مشکل تغییر پارکینگ مجموعه بود!

عدم هماهنگی و بی‌اطلاعی کارمندان/ مشکل تغییر پارکینگ مجموعه بود!

دبیرکل کمیته المپیک گفت: وقفه به وجود آمده برای حضور کارمندان آکادمی ملی المپیک در محل کارشان به دلیل تصمیم مسئولان مجموعه ورزشی انقلاب برای تغییر پارکینگ این مجموعه صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده، که پس از انتشار خبر بستن شدن در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در خبرگزاری مهر با پایگاه خبری ورزش ایران گفتگو کرد در خصوص مشکلی که صبح امروز مقابل در ورودی آکادمی ملی المپیک رخ داد گفت: مسئولان مجموعه ورزشی انقلاب برای جلوگیری از تجمع، ترافیک و شلوغی در داخل محوطه آکادمی و مجموعه اقدام به ساخت پارکینگی با گنجایش بالا در کنار سالن هندبال نموده اند که از این پس تمامی مراجعین و کارمندان می بایست اتومبیلهای خود را در آن قسمت پارک کنند.

وی ادامه داد: گویا از همین امروز نیز این بخشنامه به حراست مجموعه ابلاغ شده و متاسفانه عدم هماهنگی و بی اطلاعی کارمندان آکادمی باعث شد تا آنها پشت در ورودی بمانند و حضورشان در محل کار با تاخیری یک ساعته مواجه شود.

وی تصریح کرد: هیچ گونه پلمپی از سوی سازمان و هیچ نهاد دیگر صورت نگرفته و وقفه به وجود آمده فقط و فقط به دلیل انجام هماهنگیهای لازم بوده است.

افشارزاده با اشاره به تاکید مسئولان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک برای ایجاد فضایی آرام و مطمئن برای مراجعین به مجموعه انقلاب و جاده تندرستی اظهار داشت: ورود اتومبیلها به محوطه اطراف جاده تندرستی با تعاریفی که برای این مجموعه صورت گرفته بود تا حدودی متناقض بود و متاسفانه آرامش لازم را از این مجموعه می گرفت.

وی یادآور شد: طبق تصمیم جدید مسئولان، تمامی مراجعین آکادمی باید از امروز اتومبیلهای خود را در پارکینگ جنب سالن هندبال پارک کرده و فاصله پارکینگ تا آکادمی را پیاده طی کنند. مطمئنا این تصمیم باعث ایجاد نظم و آرامش بیشتری برای مراجعین به این مجموعه و حتی آکادمی خواهد شد تا سرویس دهی و خدمت رسانی به آنان بهتر از پیش صورت پذیرد.

کد مطلب 1058559

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