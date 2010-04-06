به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده، که پس از انتشار خبر بستن شدن در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در خبرگزاری مهر با پایگاه خبری ورزش ایران گفتگو کرد در خصوص مشکلی که صبح امروز مقابل در ورودی آکادمی ملی المپیک رخ داد گفت: مسئولان مجموعه ورزشی انقلاب برای جلوگیری از تجمع، ترافیک و شلوغی در داخل محوطه آکادمی و مجموعه اقدام به ساخت پارکینگی با گنجایش بالا در کنار سالن هندبال نموده اند که از این پس تمامی مراجعین و کارمندان می بایست اتومبیلهای خود را در آن قسمت پارک کنند.

وی ادامه داد: گویا از همین امروز نیز این بخشنامه به حراست مجموعه ابلاغ شده و متاسفانه عدم هماهنگی و بی اطلاعی کارمندان آکادمی باعث شد تا آنها پشت در ورودی بمانند و حضورشان در محل کار با تاخیری یک ساعته مواجه شود.

وی تصریح کرد: هیچ گونه پلمپی از سوی سازمان و هیچ نهاد دیگر صورت نگرفته و وقفه به وجود آمده فقط و فقط به دلیل انجام هماهنگیهای لازم بوده است.

افشارزاده با اشاره به تاکید مسئولان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک برای ایجاد فضایی آرام و مطمئن برای مراجعین به مجموعه انقلاب و جاده تندرستی اظهار داشت: ورود اتومبیلها به محوطه اطراف جاده تندرستی با تعاریفی که برای این مجموعه صورت گرفته بود تا حدودی متناقض بود و متاسفانه آرامش لازم را از این مجموعه می گرفت.

وی یادآور شد: طبق تصمیم جدید مسئولان، تمامی مراجعین آکادمی باید از امروز اتومبیلهای خود را در پارکینگ جنب سالن هندبال پارک کرده و فاصله پارکینگ تا آکادمی را پیاده طی کنند. مطمئنا این تصمیم باعث ایجاد نظم و آرامش بیشتری برای مراجعین به این مجموعه و حتی آکادمی خواهد شد تا سرویس دهی و خدمت رسانی به آنان بهتر از پیش صورت پذیرد.