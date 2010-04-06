ساخت بزرگترین مجسمه شهریار در تبریز

رضا فلاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: این مجسمه با دارا بودن ابعاد 5.6 متر در 5.1 متر به عنوان بزرگ ترین مجسمه استاد شهریار محسوب می شود.

وی با بیان اینکه سبک ساخت بزرگ ترین مجسمه استاد شهریار "رئالیسم" است، اظهار داشت: کار ساخت مجسمه یادشده که در مرحله رنگ‌کاری است تا دو هفته آینده به اتمام خواهد رسید.

این مجسمه ساز جوان تبریزی ادامه داد: تا کنون برای ساخت مجسمه مزبور یکصدمیلیون ریال هزینه شده و قرار است 200 میلیون ریال دیگر نیز صرف شود.

به گفته وی جنس این اثر فاخر هنری ، فایبرگلاس و وزن آن حدود هزار کیلوگرم است.

فلاحیان خاطر نشان کرد: این اثر ماندگار هنری همزمان با سالروز تولد استاد شهریار در یکی از میادین شهر نصب و در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

این هنرمند خوش ذوق تبریزی در تشریح ویژگی های شاخص این اثر هنری گفت:بزرگ ترین مجسمه استاد شهریار با توجه به استفاده از اسکلت‌های آهنی ضخیم،در برابر ضربات احتمالی، بسیار مقاوم و مستحکم است.

وی خاطر نشان کرد: مراسم رونمایی از بزرگ ترین مجسمه تمام‌قد استاد شهریار با حضور مسئولان بلندپایه فرهنگی کشور و استان در آینده نزدیک در تبریز برگزار خواهد شد.

رضا فلاحیان متولد 1362تبریز بوده و هنرجوی رشته مجسمه سازی است.نامبرده در کارنامه هنری خود ساخت مجموعه تندیس‌های مشاهیر آذربایحان نظیر علامه جعفری، علامه طباطبایی، علامه امینی، شمس تبریزی، شهید باکری، شهید چمران، ستارخان، ‌باقرخان و تعدادی از شخصیت های معاصر هنری کشور را دارد.

فلاحیان، چندین جایزه از جشنواره ها و مسابقات ملی و بین المللی فرهنگی و هنری کشور را در سال های اخیر ازآن خود کرده است.