به گزارش خبرنگار مهر، جلیل مکینه چی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال دولت کومور از سرمایه گذاران ایرانی گفت: کشور کومور پتانسیلهای بسیاری برای سرمایه گذاری تجار و بازرگانان ایرانی در این کشور فراهم کرده است که شامل معافیت گمرک، تخفیف مالیاتی، ارایه زمین و امکانات و نیز حمایتهای تجاری می شود.

نماینده اقتصادی دولت کومور در ایران افزود: در حال حاضر سرمایه گذاری در زمینه هایی همچون شیلات، احداث نیروگاه و کارخانه های مختلف و نیز کشت محصولات کشاورزی در کومور مقرون به صرفه است و دولت، امتیازات ویژه ای را برای سرمایه گذاران این بخش قائل است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، از 6 ماه گذشته تجار ایرانی سرمایه گذاری در کشور کومور را آغاز کرده اند، این درحالی است که کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس نیز، استقبال زیادی از زمینه های سرمایه گذاری در این کشور بعمل آورده اند.

به گفته مکینه چی، حجم روابط تجاری ایران و کومور در حال حاضر اگرچه اندک است، اما در حال ارتقا بوده و به دلیل محبوبیت رییس جمهور ایران در این کشور، زمینه های مساعدی برای سرمایه گذاری ایرانیان در این کشور وجود دارد.

وی از انعقاد قرارداد با شرکتهای ایرانی توسط دولت کومور برای احداث کارخانه سیمان، نیروگاه برق و کارخانه آسفالت سازی خبرداد و اظهار داشت: دسترسی عالی به بازارهای منطقه ای از طریق دریا و هوا از جمله مزیتهای سرمایه گذاری در کشور کومور است. بر این اساس، تولید کالا در این کشور می تواند به کشورهای اطراف نظیر تانزانیا، جزیره موریس و ماداگاسکار نیز صادر شود.

نماینده اقتصادی دولت کومور در ایران گفت:علیرغم آغاز به کار تعدادی از سرمایه گذاران اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس در کشور کومور، به دلیل علاقمندی خاص رییس جمهور کومور به ایران، این کشور از ورود سرمایه گذاران ایرانی استقبال می کند.

وی در خصوص پشتیبانی های مالی از سرمایه گذاران ایرانی خاطرنشان کرد: بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات، پشتیبانی مالی مطلوبی را از این موضوع به عمل می آورند.

همچنین احمد نجید المرزوقی، سفیر فوق العاده و تام الاختیار اتحادیه کومور نیز در این نشست گفت: ایران و کومور همکاری مطلوبی را در زمینه های اقتصادی و سرمایه گذاری با هم آغاز کرده اند و بر این اساس، در ماههای گذشته در زمینه شیلات، 100 میلیون دلار کارآفرینی شده است.

وی افزود: همچنین کشورهای عربی نیز تضمین کرده اند که تا پایان سال جاری میلادی، 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور کومور داشته باشند که عمده استقبال، از سوی امارات و عربستان بوده است.

نجید المرزوقی عمده درآمد کشور کومور را از راه توریست دانست و گفت: سواحل این کشور از نوع شنی سفید است و به همین دلیل، جاذبه بسیاری برای گردشگران سراسر کشور دارد.

وی از وجود معادن غنی در کشور کومور خبرداد و گفت: این معادن که عمدتا فیروزه هستند، منتظر سرمایه گذاران برای استخراج است.