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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۳۲

نیوزیلند محصولات گوشتی حلال را به بازارهای جهانی عرضه می‌کند

نیوزیلند محصولات گوشتی حلال را به بازارهای جهانی عرضه می‌کند

سازمان مرجع امنیت غذایی در نیوزیلند درحالی که استاندارد ملی خود را با پوشش دادن غذای حلال صادر کرده انتظار دارد که بازارهای جدید به روی شرکتهای فرآوری گوشت نیوزیلند گشوده شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو نیوزیلند، اکثر شرکتهای جدید گوشتی گوشت گاو و گوسفند را با رعایت التزامات تهیه گوشت حلال فرآوری می‌کنند اما این تجارت به علت نگرانی‌هایی که درباره استانداردهای آن وجود داشت مختل شد.

اسلام برای ذبح حیوانات دارای دستورات شرعی است که این امر موجبات حلال شدن گوشت ذبح شده را فراهم می‌کند. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان مراجعی برای نظارت بر ذبح حیوانات و در نتیجه تهیه گوشت حلال فراهم شده است.
 
همچنین به علت اقبال روز افزون بسیاری از کشورها به محصولات حلال و حتی رویکردهای مثبت غیرمسلمانان به این نوع محصولات این صنعت در بسیاری از کشورهای غیر مسلمان جهان در حال رشد است.
 
بیل جولی قائم مقام سازمان مرجع امنیت غذایی نیوزیلند در این رابطه اظهار داشت که چارچوب جدید فراهم کننده اطمینان به کیفیت برای بازارهای حلال بین‌المللی است.
 
وی افزود که این سازمان درحال رایزنی با مالزی و اندونزی است تا برخی از نگرانی‌های قبلی آنها را در این رابطه حل کند.
 
این سازمان در نیوزیلند درنظر دارد شورای مشورتی اسلامی تشکیل دهد تا این شورا بر چارچوب کار حلال سازمان نظارت داشته باشد.
کد مطلب 1058564

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