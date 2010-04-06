فوریت طرح ارتقاء کیفی تولید خودروهای داخلی تصویب شد / تعرفه واردات خودرو 90 درصد می شود

گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در ادمه جلسه علنی روز سه شنبه به بررسی طرح دو فوریتی ارتقای کیفی تولید خودرو داخلی پرداختند و پس از آنکه دو فوریت این طرح با 127 رای موافق و 70 رای مخالف به تصویب نمایندگان نرسید، یک فوریت آن به رای گذاشته شد که با 140 رای موافق و 64 رای مخالف تصویب شد.

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: در صنعت کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی نگاه حساس و دقیقی از طرف مسئولین و مردم، چگونگی کمی و کیفی تولید خودرو داخلی را رصد نموده و اگر چه از نظر کمی رشد قابل توجهی داشته ایم و تلاش هایی در همه ادوار جهت ارتقای سطح کیفی تولید خودرو صورت پذیرفته منتهی کیفیت موجود در تمام کارخانه های تولیدی خودرو در شان جایگاه دولت اسلامی که امرزوه در ابعاد گوناگون و مهمی چون فعالیت هسته ای، هوا و فضا و تولیدات نظامی ایران اسلامی را جزء ده کشور اول جهان قرار داده نمی باشد.



به همین منظور در قانون بودجه سال 1389 ضمن جزء «د» بند 15 ماده واحده حقوق ورودی واردات خودرو سواری به میزان 70 درصد تعیین گردیده از آنجایی که طبق ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ساز و کار لازم قانونی برای این مهم مشخص شده است.



در صورت تصویب نهایی این طرح جزو د بند 15 قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24 اسفند 88 مجلس لغو می‌شود.این جزء قانون بودجه در خصوص کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو است.



همچنین با توجه به بیانات صریح، روشن و هشدار دهنده مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای دربازدید از یکی از کارخانه های تولید خودرو در ارتباط با ضرورت ارتقای سطح کیفی تولیدات خودرو داخلی و اجرای کردن قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 طرح ذیل با قید دو فوریت و با امضای 14 نفر از نمایندگان تقدیم می گردد.



در صورت تصویب نهایی این طرح دولت مکلف می شود ظرف مدت سه ماه ساز و کارهای لازم جهت ارتقای سطح کیفی تولید خودروهای داخلی را تهیه و به کلیه تولیدکنندگان خودرو در داخل کشور ابلاغ نماید.



براین اساس وزارت صنایع و معادن مکلف می شود گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.



همچنین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های ابلاغی را به عهده دارد و مکلف می شود تخلفات احتمالی را در اسرع وقت به اطلاع کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برساند.