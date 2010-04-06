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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۴۵

بخارا برای جلالی نائینی یادنامه چاپ می کند

بخارا برای جلالی نائینی یادنامه چاپ می کند

خاطرات و نوشته هایی منتشرنشده از زنده یاد محمدرضا جلالی نائینی به همراه مقالاتی در باره این ادیب و مترجم فقید در یادنامه ای منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در این خاطرات نائینی برای نخستین بار از نکاتی درباره طرح ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر حسین فاطمی کودتای 28 مرداد و تجربه چندین ساله فعالیت مطبوعاتی خویش را در سمت سردبیری و مدیرمسئولی روزنامه های مختلف کشور سخن گفته است.

در بخش دیگری از این خاطرات نائینی از پژوهش ها و تحقیقات و ارتباطاتش با هند و تمدن و فرهنگ کلاسیک آن و ترجمه کتاب "اوپانیشادها" به فارسی سخن رانده است.

در یادنامه ای که مجله "بخارا" برای زنده یاد نائینی چاپ می کند خاطراتی چند هم از زندگی سیاسی وی و وجه حقوقی آن و ریاستش بر کانون وکلای دادگستری و مبارزات وکلای ایرانی در سال های قبل از انقلاب خواهد آمد.

این یادنامه قرار است در اولین سالمرگ زنده یاد محمدرضا جلالی نائینی چاپ شود.

محمدرضا جلالی نائینی از نویسندگان و ادیبان پیشکسوت کشورمان بود که تحقیقات گسترده‌ای در زمینه پژوهشهای قرآنی و هندشناسی به قلم وی بر جامانده است.

جلالی نائینی پس از یک دوره بیماری در نخستین ساعات بامداد یازدهم فروردین ماه 1389 در بیمارستان ایرانمهر تهران درگذشت.

کد مطلب 1058569

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