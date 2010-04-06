کلانشهر کرج صاحب پارکینگ طبقاتی می شود

امیر یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: با توجه به رشد و توسعه کلانشهر کرج، ضرورت تامین پارکینگهای مورد نیاز در سطح این کلانشهر کاملا مشهود است و باید تامین شود.

وی اعتبارات مناسب در خصوص احداث پارکینگهای طبقاتی و تملکات مربوط به آن را یادآور شد و از تکمیل و بهره برداری پروژه پارکینگ طبقاتی چهارراه طالقانی تا یک ماه پس از شروع سال جدید خبر داد.

این مسئول همچنین ایجاد پارکینگهای طبقاتی منطقه هفت کرج واقع در خیابان اصلی رجایی شهر و منطقه 9 در میدان قدس که بخشی از زمین به ارزش بیش از 80 میلیارد ریال از کمیته امداد خریداری شده را از دیگر مصوبات در جهت حل مشکل تامین پارکینگهای مورد نیاز سطح شهر نام برد.

یزدی بهره برداری از ساختمان جدید شهرداری واقع در بلوار بلال در سال آینده را اقدام ارزنده ای در خصوص تمرکز حوزه های اداری و شهرسازی و کاهش سفرهای غیرضروری شهری دانست.

وی یادآور شد: برای ساختمان جدید شهرداری علاوه بر تامین پارکینگهای مورد نیاز زمین دیگری با مساحت دو هزار و 500 متر جهت احداث پارکینگ برای رفاه حال مراجعان و شهروندان در نظر گرفته سشده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: اعتبارات عمرانی 80 میلیارد ریالی در خصوص احداث پارکینگهای طبقاتی به صورت مشارکتی به تصویب رسیده که می توان از آن به عنوان راه حلهای بسیار مناسب در جهت حل معضل ترافیکی شهر نام برد.