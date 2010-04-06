سفال و سرامیک همدان به جزیره کیش رفت

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه مجتمع خدماتی گلدیس محل برگزاری این نمایشگاه با عنوان روز لالجین است، اظهار داشت: این نمایشگاه، آخرین نمایشگاه ایرج گلزاری جمیل، هنرمند برجسته لالجینی است.

بیات هدف از برگزاری این نمایشگاه را فروش آثار هنری به منظور کمک به برنامه‌های فرهنگی و هنری در لالجین عنوان کرد و گفت: در نمایشگاه روز لالجین امکان تولید زنده و آموزش به علاقه مندان و هنردوستان فراهم شده است.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه 50 اثر از تولیدات شاخص ایرج گلزاری جمیل هنرمند سفالگر لالجینی، برای نمایش و عرضه ارائه شده است.

بیات خاطر نشان کرد: تمامی هزینه‌ها برای برپایی این نمایشگاه برعهده خود هنرمند بوده است.