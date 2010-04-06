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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۵۷

سال گذشته؛

62 کتابخانه شبستانی مساجد روستایی استان مرکزی تجهیز شد

62 کتابخانه شبستانی مساجد روستایی استان مرکزی تجهیز شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی مرکزی گفت: در سال گذشته تعداد 62 کتابخانه شبستانی مساجد روستایی دارای روحانی مستقر از سوی این اداره کل تجهیز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام احمد رضائیان صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در اراک افزود: این طرح با هدف هدایت، نظارت و تقویت بنیه فرهنگی دینی کتابخانه های مساجد مناطق محروم در سطح روستاها در چهار سال اخیر انجام شده است.

وی اظهار داشت:درسالهای گذشته مقدمات اولیه تجهیز از قبیل خرید قفسه کتاب و همچنین اهدا سی دی و نرم افزارهای مناسب به این اماکن انجام شده است به گونه ای که در هر کتابخانه دست کم 31 عنوان جلد کتاب وجود دارد.

رضائیان تصریح کرد: این طرح با استقبال بالایی از سوی مردم روستاها به ویژه جوانان روبرو شده است به گونه ای که انتظار می رود در سال جاری این تعداد افزایش یابد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: برای تجهیز این کتابخانه ها بالغ بر 100 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

 

 
 

کد مطلب 1058575

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