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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۴۲

پرونده تخلف واردکننده لوازم خانگی به تعزیرات رفت

یک شرکت لوازم خانگی وارداتی به دلیل تخلف گرانفروشی محصولات وارداتی برای صدور حکم به مراجع قانونی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، پیرو شکواییه و گزارشهای واصله مردمی، مبنی بر افزایش غیر قانونی برخی از لوازم و محصولات خانگی، آرایشی و بهداشتی توسط یک شرکت وارد کننده لوازم خانگی، در راستای وظایف قانونی محوله، واحد مذکور توسط بازرسان ویژه این سازمان مورد بازدید قرار گرفت.

پس از بازرسی و اخذ اطلاعات و تطبیق قیمت فروش با ضرایب سود و هزینه های عمده فروشی و انجام تحقیقات تکمیلی و بررسی تمامی فاکتورهای خرید و فروش، تخلف گرانفروشی و عدم رعایت درصدهای سود عمده فروشی 38 قلم از کالاهای شرکت وارد کننده در مقطع زمانی 5 ماهه انتهایی سال گذشته محرز شد.

پرونده متخلف به ارزش کل 2 میلیارد و 909 میلیون و 549 هزار ریال جهت سیر مراحل قانونی و صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

بر اساس ضوابط و دستورالعمل های صادره، بایستی ضرایب سود عمده فروشی مجاز کالاها و لوازم خانگی توسط فروشندگان با دوام سرمایه ای حدود قیمت بالای یک میلیون ریال 3 درصد و لوازم خانگی مصرفی ( کوچک) با قیمت های کمتر از یک میلیون ریال ( 4 درصد) محاسبه شود در غیر این صورت تخلف محسوب و با متخلفین برخورد خواهد شد.

کد مطلب 1058576

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