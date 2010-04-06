پرونده تخلف واردکننده لوازم خانگی به تعزیرات رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، پیرو شکواییه و گزارشهای واصله مردمی، مبنی بر افزایش غیر قانونی برخی از لوازم و محصولات خانگی، آرایشی و بهداشتی توسط یک شرکت وارد کننده لوازم خانگی، در راستای وظایف قانونی محوله، واحد مذکور توسط بازرسان ویژه این سازمان مورد بازدید قرار گرفت.

پس از بازرسی و اخذ اطلاعات و تطبیق قیمت فروش با ضرایب سود و هزینه های عمده فروشی و انجام تحقیقات تکمیلی و بررسی تمامی فاکتورهای خرید و فروش، تخلف گرانفروشی و عدم رعایت درصدهای سود عمده فروشی 38 قلم از کالاهای شرکت وارد کننده در مقطع زمانی 5 ماهه انتهایی سال گذشته محرز شد.

پرونده متخلف به ارزش کل 2 میلیارد و 909 میلیون و 549 هزار ریال جهت سیر مراحل قانونی و صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

بر اساس ضوابط و دستورالعمل های صادره، بایستی ضرایب سود عمده فروشی مجاز کالاها و لوازم خانگی توسط فروشندگان با دوام سرمایه ای حدود قیمت بالای یک میلیون ریال 3 درصد و لوازم خانگی مصرفی ( کوچک) با قیمت های کمتر از یک میلیون ریال ( 4 درصد) محاسبه شود در غیر این صورت تخلف محسوب و با متخلفین برخورد خواهد شد.