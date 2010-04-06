عمده مشکل بسکتبال خراسان رضوی نبود انسجام بین مسئولان است

قاسم کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: مهم‌ترین مشکل در راه توسعه این رشته ورزشی در استان دور بودن مربیان و فعالان این رشته از همدیگر و تقابل باهم است ضمن اینکه نبود اسپانسر نیز دیگر مشکل بسکتبال است.

سرمربی تیم ملی نوجوانان بسکتبال کشور با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در بستکبال کشور در سال‌های گذشته افزود: با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های این رشته بسکتبال خراسان باید بین چهار تیم نخست این رشته در کشور باشند.

کیانی با اشاره به وجود چهار خراسانی در اردوی تیم ملی نوجوانان خاطر نشان کرد: هر چند در بین 12 نفر تیم ملی از خراسان کسی حضور ندارد اما دو بازیکن در جمع 15 نفر تیم ملی نوجوانان هستند و در رده سنی جوانان نیز چهار بازیکن خراسانی وجود دارند، بنابراین از لحاظ بازیکن در خراسان کمبودی نداریم و باید فعالان این رشته در کنار همدیگر به توسعه آن کمک کنند.

