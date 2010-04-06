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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۴۰

امروز در مجلس ؛

کلیات طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تصویب شد

کلیات طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی  مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی کلیات طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و به تصویب رسید.

 کلیات این طرح با 178 رای موافق، 33 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
 
در صورت تصویب نهایی این طرح دولت موظف می شود به استناد اصول 28 و 43 قانون اساسی و با توجه به سند چشم انداز 2- ساله، مشاغل خانگی را مطابق این قانون و حسب قانون برنامه 5 ساله توسعه ساماندهی و حمایت نماید به نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای اینگونه متقاضیان فراهم گردد.
 
براساس این طرح مشاغل یا کسب و کار خانگی، آن دسته از فعالیت هایی که با تصویب ستاد ماده 3، توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می گردد.
کد مطلب 1058584

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