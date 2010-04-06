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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۵۲

با حضور مراجع تقلید؛

مراسم بزرگداشت آیت‌الله ابن‌الرضا در قم برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: مراسم بزرگداشت عالم وارسته آیت‌الله محمدعلی ابن‌الرضا از علمای خوانسار در مسجد اعظم قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این مراسم شامگاه دوشنبه با حضور آیات عظام ناصر مکارم شیرازی، حسین وحید خراسانی، لطف⁯الله صافی گلپایگانی، عبدالله جوادی آملی، سید موسی شبیری زنجانی حسین نوری همدانی، جعفر سبحانی، محمد علوی گرگانی و محمدجواد فاضل لنکرانی در مسجد اعظم قم برگزار شد.

در این مراسم همچنین حجت⁯الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و شخصیت⁯های حوزوی همچون حضرات آیات مصباح یزدی، مومن، امینی، خرازی، مقتدایی، شرعی و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تعداد قابل توجهی از مسئولان و مردم قم و خوانسار نیز حضور داشتند.

حجت‌الاسلام صالحی خوانساری از اساتید حوزه و دانشگاه در این مراسم با اشاره به ابعاد شخصیتی آیت⁯الله ابن⁯الرضا گفت: فقدان این عالم وارسته ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر و ضایعه‌ای علمی و مذهبی برای حوزه‌های علمیه و جهان اسلام است.

آیت‌الله سیدمحمدعلی ابن‌الرضا خوانساری در سال 1293 هجری شمسی چشم به جهان گشود و مقدمات علمی و حوزوی را نزد علمای خوانسار به ویژه والد معظمش مرحوم آیت‌الله العظمی حاج میرزا محمود ابن‌الرضا و اخوی وی گذراند و برای تکمیل مبانی علمی و نظری خویش رهسپار قم شد.

وی دروس سطح عالی حوزوی را نزد حضرات آیات سیدمحمدتقی خوانساری، سید محمدرضا گلپایگانی، سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی و میرزا خلیل کمره‏ای فرا گرفت و خارج فقه و اصول را در محضر مؤسس حوزه علمیه قم آیت‌الله عبدالکریم حائری تحصیل کرد.

پس از تکمیل مبانی علمی خویش مراجعت به وطن را وظیفه شرعی خود تشخیص داد و در این راستا به خدمات علمی چشمگیری چون تدریس معارف دینی و دروس حوزوی و تاسیس حوزه علمیه و مراکز خدماتی موفق شد.

این شخصیت وارسته در شامگاه سه‌شنبه 10 فروردین ماه دار فانی را وداع گفت و به اجداد طاهرینش ملحق شد.

کد مطلب 1058585

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