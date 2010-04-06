به گزارش خبرنگار مهر در قم، این مراسم شامگاه دوشنبه با حضور آیات عظام ناصر مکارم شیرازی، حسین وحید خراسانی، لطف⁯الله صافی گلپایگانی، عبدالله جوادی آملی، سید موسی شبیری زنجانی حسین نوری همدانی، جعفر سبحانی، محمد علوی گرگانی و محمدجواد فاضل لنکرانی در مسجد اعظم قم برگزار شد.



در این مراسم همچنین حجت⁯الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و شخصیت⁯های حوزوی همچون حضرات آیات مصباح یزدی، مومن، امینی، خرازی، مقتدایی، شرعی و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تعداد قابل توجهی از مسئولان و مردم قم و خوانسار نیز حضور داشتند.



حجت‌الاسلام صالحی خوانساری از اساتید حوزه و دانشگاه در این مراسم با اشاره به ابعاد شخصیتی آیت⁯الله ابن⁯الرضا گفت: فقدان این عالم وارسته ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر و ضایعه‌ای علمی و مذهبی برای حوزه‌های علمیه و جهان اسلام است.



آیت‌الله سیدمحمدعلی ابن‌الرضا خوانساری در سال 1293 هجری شمسی چشم به جهان گشود و مقدمات علمی و حوزوی را نزد علمای خوانسار به ویژه والد معظمش مرحوم آیت‌الله العظمی حاج میرزا محمود ابن‌الرضا و اخوی وی گذراند و برای تکمیل مبانی علمی و نظری خویش رهسپار قم شد.



وی دروس سطح عالی حوزوی را نزد حضرات آیات سیدمحمدتقی خوانساری، سید محمدرضا گلپایگانی، سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی و میرزا خلیل کمره‏ای فرا گرفت و خارج فقه و اصول را در محضر مؤسس حوزه علمیه قم آیت‌الله عبدالکریم حائری تحصیل کرد.



پس از تکمیل مبانی علمی خویش مراجعت به وطن را وظیفه شرعی خود تشخیص داد و در این راستا به خدمات علمی چشمگیری چون تدریس معارف دینی و دروس حوزوی و تاسیس حوزه علمیه و مراکز خدماتی موفق شد.



این شخصیت وارسته در شامگاه سه‌شنبه 10 فروردین ماه دار فانی را وداع گفت و به اجداد طاهرینش ملحق شد.