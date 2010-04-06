واحد های صنعتی سرشماری نشده از دریافت یارانه محروم می شوند

ظاهر پور مجاهد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: از زمان اجرای این طرح تا کنون 20 واحد صنعتی ثبت نام شده اند.

پور مجاهد با بیان اینکه مرکز خدمات فناوری کسب و کار استان همدان مسوول انجام این امر است، اظهار داشت: این حرکت در راستای به روز رسانی واحدهای صنعتی در کشور انجام می شود.

وی گفت: در راستای اطلاع رسانی بیشتر، بیش از یک هزار پیامک به مدیران واحدهای صنعتی استان همدان ارسال شده است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان با اشاره به محدودیت زمانی در اجرای این طرح تا پایان فرودین ماه امسال، خاطرنشان کرد: در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده واحدتولیدی از هرگونه خدمات، از جمله تسهیلات طرح هدفمند سازی یارانه ها بهره مند نخواهند شد.