تعطیلات کشور در سال "کار مضاعف" ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت‌الاسلام حمید عظیمی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای رسیدن به قله‌های رفیع علم و پیشرفت یکی از راهکارهای اجرایی و به دور از تشریفات در زمینه کار مضاعف، کم کردن تعطیلی‌ها در نظام آموزشی و نظام اداری کشور است.

وی در مقایسه تعداد روزهای تعطیلی کشور با سایر ممالک تصریح کرد: علاوه بر محدودیت در تعطیلات باید از روش‌های افزایش بهره‌وری از سرمایه‌های انسانی از جمله بالا بردن سطح آموزش و پژوهش در همه مقاطع و نهادها، ارزیابی‌های مکرر و رفع نقایص سیستم‌های آموزشی و اداری، استفاده از تشویق و ایجاد انگیزه در افراد برای ارتقای سطح کاری، نظارت بر عملکردها و تقویت بخش‌های مدیریتی در تمام سطوح همه می‌تواند جامعه را در پیشبرد مواضع و نقطه آرمانی رشد همه جانبه یاری کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: منویات مقام معظم رهبری باید به دور از شعارزدگی و برگزاری کنفرانس و همایش‌های زائد و به صورت عملی از سوی همه مسئولان و آحاد مردم پیگیری شود تا ایران به عنوان کشوری عزتمند و پیشرفته در همه جای دنیا شناخته شود.

وی ادامه داد: پیشرفت در عرصه مسائل فرهنگی و دینی می‌تواند نویدبخش تثبیت جایگاه راستین اسلام در ایران و منطقه باشد، به شرطی که حرکتی هدفمند، روشن و توأم با آگاهی بخشی در این حوزه صورت بگیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: اسلام دین تلاش، پیشرفت، تحول و تمدن است و ارزشمندترین و اصولی‌ترین قانون‌های مدنی را در بطن خود نهفته دارد، کار کردن روی ابعاد کاربردی دین اسلام در مقطع کنونی که دنیا از ستم ستمگران به تنگ آمده، تلاشی مضاعف را می‌طلبد و این همان نکته‌ای است که رهبر فرزانه انقلاب هوشیارانه به آن اشاره فرمودند و این امر وظیفه اندیشمندان، دلسوزان و علما را خطیرتر از پیش می‌سازد.

وی خاطرنشان کرد: برای محقق شدن این موضوع باید در همه حوزه‌ها چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی این تلاش صورت بگیرد و در قرآن، سیره نبوی و ائمه معصومان (ع) نیز تلاش و همت ستوده شده و در مقابل بطالت و بی‌ثمری مورد نکوهش قرار گرفته است.

عظیمی همچنین تصریح کرد: با بهره‌گیری درست و بهینه از سرمایه‌های مادی، معنوی و انسانی و همچنین تلاش مضاعف در آینده‌ای نزدیک و در راستای تحقق سند چشم‌انداز، ایران اسلامی بر تارک جهان می‌درخشید.

وی همت مضاعف و کار مضاعف را تلاش و کوشش بی‌وقفه برای آبادانی و پیشرفت روز افزون کشور در تمام زمینه‌ها دانست.

عظیمی اظهار داشت: نامگذاری سال 1389 از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان همت مضاعف و کار مضاعف نشان‌دهنده این است که همه مردم به ویژه مسئولان باید در سال‌جاری با کار و کوششی بیشتر از همیشه، زمینه سازندگی و پیشرفت جامعه را در عرصه‌های مختلف فراهم آورند.

وی یادآور شد: برای رسیدن به اهداف فرهنگی، تبلیغی باید تلاش مضاعف کرد و نامگذاری این سال به نام همت مضاعف و کار مضاعف موجب حرکت به سمت افق پیشرفت و توسعه می‌شود.