دو میلیون مسافر از جاذبه های گردشگری آسارای کرج بازدید کردند

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: وجود این تعداد گردشگر در بخش آسارای کرج طی تعطیلات نوروز امسال، امر بسیار قابل توجهی است و امیدواریم در سالهای بعد افزایش چشمگیری داشته باشد.
وی ادامه داد: این تعداد گردشگر از جاذبه های گردشگری بخش آسارا در زمینه های جاذبه های طبیعی، تاریخی و مذهبی دیدار کرده اند ضمن اینکه جاذبه های گردشگری فراوانی در این بخش وجود دارد.
این مسئول بیان کرد: به طور کلی در نوروز امسال، رودخانه کرج، سد امیرکبیر و آثار تاریخی و بقاع متبرکه آسارا بیشترین تعداد گردشگر این بخش را داشتند.
باقری اظهار داشت: به طور کلی در تعطیلات نوروز امسال حدود 560 هزار خودرو از بخش آسارا عبور کرده اند که با در نظر گرفتن متوسط جمعیت می توان گفت حدود سه میلیون و 660 هزار مسافر از بخش عبور کرده اند.
وی عنوان کرد: از این تعداد، حدود یک میلیون و 660 هزار نفر فقط از بخش عبور کرده اند و دو میلیون نفر نیز از جاذبه های گردشگری بخش بازدید داشته اند.
بخش آسارای کرج، ترکیبی از گردشگری تاریخی، مذهبی و طبیعی است
باقری اظهار داشت: بخش آسارای کرج، ترکیبی از گردشگری تاریخی، مذهبی و طبیعی است که چندین اثر تاریخی و مذهبی و نیز گستره کم نظیری از زیبایی های طبیعی را در دل خود جای داده است.
بخشدار آسارا گفت: بخش آسارا کرج با قدمتی چندین هزار ساله دارای ده ها اثر باستانی و مناظر بکر طبیعی و منحصر به فردی است که هرساله پذیرای سیل عظیم مسافران به ویژه در تعطیلات نوروزی و تابستانی است.
باقری خاطرنشان کرد: تلاش شد تا در تعطیلات نوروزی خدمات رفاهی و گردشگری مناسبی در اختیار مسافران نوروزی و ساکنان این بخش قرار گیرد اما یکطرفه شدن محور کرج - چالوس بدون اعلام قبلی در پنج روز از ایام تعطیلات نوروزی موجب مشکلاتی در برپایی آیینهای محلی، گشتهای ویژه و برنامه های اداره های این بخش شد.
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