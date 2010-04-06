دو میلیون مسافر از جاذبه های گردشگری آسارای کرج بازدید کردند

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: وجود این تعداد گردشگر در بخش آسارای کرج طی تعطیلات نوروز امسال، امر بسیار قابل توجهی است و امیدواریم در سالهای بعد افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی ادامه داد: این تعداد گردشگر از جاذبه های گردشگری بخش آسارا در زمینه های جاذبه های طبیعی، تاریخی و مذهبی دیدار کرده اند ضمن اینکه جاذبه های گردشگری فراوانی در این بخش وجود دارد.

این مسئول بیان کرد: به طور کلی در نوروز امسال، رودخانه کرج، سد امیرکبیر و آثار تاریخی و بقاع متبرکه آسارا بیشترین تعداد گردشگر این بخش را داشتند.

باقری اظهار داشت: به طور کلی در تعطیلات نوروز امسال حدود 560 هزار خودرو از بخش آسارا عبور کرده اند که با در نظر گرفتن متوسط جمعیت می توان گفت حدود سه میلیون و 660 هزار مسافر از بخش عبور کرده اند.

وی عنوان کرد: از این تعداد، حدود یک میلیون و 660 هزار نفر فقط از بخش عبور کرده اند و دو میلیون نفر نیز از جاذبه های گردشگری بخش بازدید داشته اند.

بخش آسارای کرج، ترکیبی از گردشگری تاریخی، مذهبی و طبیعی است

باقری اظهار داشت: بخش آسارای کرج، ترکیبی از گردشگری تاریخی، مذهبی و طبیعی است که چندین اثر تاریخی و مذهبی و نیز گستره کم نظیری از زیبایی های طبیعی را در دل خود جای داده است.

وی ادامه داد: آنچه جاذبه های گردشگری آسارا را دوچندان کرده، گذر حدود 80 کیلومتر از جاده چالوس از دل این بخش و قرار گرفتن جاذبه های تاریخی، مذهبی و طبیعی در اطراف این چهارمین جاده زیبای جهان است.

بسیاری از گردشگران از جاذبه های پنهان و آشکار بخش آسارای کرج بی اطلاع هستند

این مسئول عنوان داشت: شاید بسیاری از گردشگرانی که از طریق جاده چالوس به استانهای شمالی می روند از جاذبه های پنهان و آشکار بخش آسارای کرج بی اطلاع باشند و در سفر خود به سوی شمال تنها به عنوان مسافر از این بخش گذر کنند در حالیکه بی شک، اطلاع رسانی در خصوص جاذبه های گردشگری آسارا می تواند سالانه صدها هزار گردشگر را به این بخش زیبا جذب کند.

باقری افزود: جاذبه های گردشگری طبیعی بخش آسارا و جاده چالوس بسیار فراوان است و طیف وسیعی را دربرمی گیرد.



بخشدار آسارا گفت: بخش آسارا کرج با قدمتی چندین هزار ساله دارای ده ها اثر باستانی و مناظر بکر طبیعی و منحصر به فردی است که هرساله پذیرای سیل عظیم مسافران به ویژه در تعطیلات نوروزی و تابستانی است.



باقری خاطرنشان کرد: تلاش شد تا در تعطیلات نوروزی خدمات رفاهی و گردشگری مناسبی در اختیار مسافران نوروزی و ساکنان این بخش قرار گیرد اما یکطرفه شدن محور کرج - چالوس بدون اعلام قبلی در پنج روز از ایام تعطیلات نوروزی موجب مشکلاتی در برپایی آیینهای محلی، گشتهای ویژه و برنامه های اداره های این بخش شد.