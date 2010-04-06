797 تن مرغ منجمد در لرستان توزیع شد

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در قالب طرح نوروزی سازمان بازرگانی بیش از 12 نمایشگاه عرضه کالا با بیش از 800 غرفه در سطح این استان دایر شد.

وی با اشاره به راه اندازی سه نمایشگاه در مرکز لرستان، عنوان کرد: تعداد غرفه های نمایشگاههای عرضه کالا در سالجاری نسبت به طرح نوروزی سال گذشته این سازمان 38 درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان همچنین با اشاره به توزیع کالاهای اساسی در سطح این استان، عنوان کرد: در این مدت بیش از 797 تن گوشت مرغ منجمد با قیمت دو هزار و 950 تومان در سطح لرستان توزیع شده است.

بیرانوند ادامه داد: همچنین در طول تعطیلات نوروزی بیش از یک هزار و 500 تن پرتقال و سه هزار تن سیب در شهرستانهای مختلف لرستان توزیع شد.

وی با اشاره به اینکه همچنان سیب و پرتقال ذخیره شده در استان وجود دارد، خاطر نشان کرد: در طول مدت زمان طی شده از طرح نوروزی این سازمان بیش از 800 تن برنج، 400 تن روغن و 400 تن قند و شکر در استان توزیع شده است.