اجرای هدفمند کردن یارانه ها با 20 هزار میلیارد تومان دشوار است

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ارسلان فتحی پور با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در خصوص همه پرسی در بحث هدفمند کردن یارانه ها، خاطر نشان کرد: ما هم معتقدیم که با 20 هزار میلیارد تومان نمی توان طرح هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کرد، بنابر بر این نمایندگان مجلس قصد دارند با طرح دو فوریتی رقم طرح هدفمند کردن را بین 35 تا 38 هزار میلیارد تومان افزایش دهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با برخی از نمایندگان در حال رایزنی هستیم تا با تصویب طرح دو فوریتی، نظر دولت را تامین کنیم.

وی با اشاره به رایزنی هایی که در مجلس صورت گرفته است، گفت : قرار شده است که نمایندگان نظر دولت را در این خصوص تامین کنند.

ارسلان فتحی‌پور افزود: مجموعه همکاران خرسند است که در مجلس و کمیسیونی افتخار خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی را دارد که به عنوان یک کمیسیون اصلی و مبنایی برای حل مشکلات انباشته شده چند ساله کشور به واسطه نداشتن برخی قوانین جامع از جمله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون اصل 44 قانون اساسی نقش اصلی و سازنده‌ای را در تهیه، تدوین و تصویب این قوانین ایفا کرد.

نماینده کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلامی افزود: این قوانین با زحمات شبانه‌روزی طاقت فرسا و تلاش همه اعضای کمیسیون پس از بررسی‌های کارشناسانه و پیش‌بینی افق‌های لازم و نحوه عبور از گردنه‌ها و موانع در صحن علنی با کمترین ایرادات به تصویب رسید.

وی با اشاره به عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: از ابتدای آغاز به کار مجلس هشتم این کمیسیون با تشکیل 140 جلسه با حجم 363 ساعت کار و همچنین 39 جلسه با حجم 74ساعت کار در کار گروه نسبت به بررسی و تصویب 70 مورد طرح و لایحه از مجموع 75 مورد طرح و لایحه دریافتی اقدام کرده است.

فتحی‌پور خاطر نشان کرد: اصلاح الگوی مصرف، اصلاح قانون گمرکی، قانون مالیات، قانون پولی و بانکی، اصلاح نظام توزیع تجارت و مبارزه با تورم و ایجاد اشتغال از دستورات کار کمیسیون در سال جدید است که به صورت جدی به آن پرداخته می‌شود.