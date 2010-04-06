172 میلیون سهم در بورس کرج معامله شد

کارشناس بورس کرج در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: ارزش ریالی این میزان سهام 315 میلیارد و 201 میلیون ریال بوده است و‌ شرکتهای سرمایه گذاری سایپا، صنعتی دریایی ایران، فولاد مبارکه اصفهان، زامیاد و سرمایه گذاری صنعت و معدن به ترتیب بیشترین میزان خرید سهام را در این مدت داشتند.

فائزه بنا ادامه داد: همچنین شرکتهای سرمایه گذاری سایپا، فولاد مبارکه اصفهان، صنعتی دریایی ایران، مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) و حفاری شمال نیز به ترتیب بیشترین میزان فروش سهام را در اسفندماه سال گذشته به خود اختصاص دادند.

وی خاطرنشان کرد:‌ تعداد کدهای معاملاتی ایجاد شده در تالار بورس کرج طی این مدت 450 کد بود.

این مسئول یادآور شد: آمار معاملات بورس کرج طی سال گذشته پس از مشخص شدن آمار به اطلاع شهروندان رسانده خواهد شد و آنها در جریان این امر قرار می گیرند.

بنا اضافه کرد: بورس کرج از مهمترین تالار بورسهای کشور است و حجم قابل توجهی از معاملات را به خود اختصاص می دهد.

تالار بورس کرج که فعالیت خود را از آذرماه سال 83 آغاز کرده، اکنون دارای 39 کارگزاری فعال است.