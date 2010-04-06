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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۳۳

عضویت رایگان کارمندان ادارات و سازمانها در کتابخانه مرکزی تبریز

عضویت رایگان کارمندان ادارات و سازمانها در کتابخانه مرکزی تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از عضوگیری رایگان کتابخانه مرکزی تبریز از کارمندان ادارات و سازمانها تا بیستم فروردین ماه جاری خبر داد.

احمد احمدی منش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جهت تامین نیازهای اطلاعاتی و مطالعاتی کارمندان ادارات و ‌سازمانها و خانواده های آنان کتابخانه مرکزی تبریز از این افراد به صورت رایگان عضوگیری می کند.

وی افزود: علاقمندان می توانند با تهیه فرم ثبت نام و ارسال مدارک عضویت شامل دو قطعه عکس پشت نویسی شده، ‌کپی شناسنامه و شماره ملی و کپی مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی از طریق روابط عمومی اداره یا سازمان به کتابخانه مرکزی تبریز کارت عضویت رایگان یکساله دریافت کنند.

احمدی منش گفت: کتابخانه مرکزی تبریز بزرگترین کتابخانه عمومی کشور بوده و دارای منابع غنی و ارزشمند از کتب خطی است.

 

　

　

کد مطلب 1058603

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