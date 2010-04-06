عضویت رایگان کارمندان ادارات و سازمانها در کتابخانه مرکزی تبریز

احمد احمدی منش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جهت تامین نیازهای اطلاعاتی و مطالعاتی کارمندان ادارات و ‌سازمانها و خانواده های آنان کتابخانه مرکزی تبریز از این افراد به صورت رایگان عضوگیری می کند.

وی افزود: علاقمندان می توانند با تهیه فرم ثبت نام و ارسال مدارک عضویت شامل دو قطعه عکس پشت نویسی شده، ‌کپی شناسنامه و شماره ملی و کپی مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی از طریق روابط عمومی اداره یا سازمان به کتابخانه مرکزی تبریز کارت عضویت رایگان یکساله دریافت کنند.

احمدی منش گفت: کتابخانه مرکزی تبریز بزرگترین کتابخانه عمومی کشور بوده و دارای منابع غنی و ارزشمند از کتب خطی است.