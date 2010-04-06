تب برفکی در کمین دام های سربیشه و نهبندان

رئیس شبک دامپزشکی نهبندان در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با بیان اینکه دامپزشکی شهرستان با اقدامات بهداشتی و قرنطینه ‌های به موقع از انتشار بیشتر بیماری ‌ها جلوگیری کرده است، افزود: با توجه به شیوع بیماری تب برفکی در برخی نقاط استان باید دامداران هوشیاری بیشتری داشته باشند.

عباس نیکپوراز واکسیناسیون 710 هزار نوبت سر دام سبک و سنگین در شهرستان نهبندان خبر داد و گفت: در سال گذشته تعداد 710 هزار نوبت سر دام سبک و سنگین علیه بیماری‌ های واگیر دامی و همچنین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام واکسینه شدند.

نیکپور به تحقق صد درصدی برنامه‌های واکسیناسیون دام‌ها در سال گذشته اشاره کرد و افزود: پیش‌بینی‌های ارائه شده توسط اداره‌ کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی در این زمینه محقق شده است و در مایه‌ کوبی آبله گوسفند و بز به منظور ورود دام عشایر استان‌های همجوار تا 112 درصد پیشرفت در عملکرد صورت پذیرفت.

وی تصریح کرد: در سال گذشته تعداد 693 هزار و 200 نوبت سر گوسفند و بز و تعداد 16 هزار و 800 نوبت سر گاو و گوساله علیه بیماری ‌های واگیر دامی و بیماری ‌های مشترک بین انسان و دام واکسینه شده ‌اند.

اوضاع دام‌های سربیشه در پی شیوع بیماری تب برفکی بحرانی اعلام شد

مسئول شبکه دامپزشکی سربیشه نیز ضمن ابراز تأسف از شیوع بحرانی بیماری تب برفکی نوع جدید در سربیشه گفت: ورود دام غیرمجاز در شهرستان دلیل اصلی این بحران است.



حمیدرضا محمدی ظهر سه شنبه در نخستین جلسه کمیته فرعی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سربیشه در سال 89 گزارشی از انواع بیماری‌های شایع شده و تلفات دامی ناشی از آن در منطقه را ارائه کرد و بهترین راه حل ممکن برای این مشکل را توقیف دام‌های غیر مجاز و اقدام قانونی در این ارتباط دانست.

فرماندار شهرستان سربیشه نیز با تأکید بر مبارزه جدی و همه ‌جانبه با ورود غیرمجاز دام به شهرستان، تبعات همراه با این پدیده را افزایش روزافزون بیماری‌های دامی اعلام کرد و اساسی ‌ترین پیامد ناخوشایند این امر را به هم خوردن ژن سازگار دام منطقه و از دست رفتن سرمایه‌ های دامی شهرستان دانست.

سید علیرضا حسینی از مسئولان جهاد کشاورزی شهرستان نیز خواست در تعیین بومی یا قاچاق بودن دام موجود در منطقه نیز همکاری مضاعفی با فرماندهی انتظامی سربیشه داشته باشند.

در این جلسه بر همکاری بیشتر نهادهای متولی برای مبازه جدی‌تر با پدیده قاچاق دام و جلوگیری از بروز مشکلات و بیماری‌های مربوط به آن با فرماندهی انتظامی شهرستان سربیشه تاکید شد.

همچنین مقرر شد به منظور برخورد قاطع با ورود دام غیرمجاز پس از توقیف دام توسط فرماندهی انتظامی شهرستان، اداره دامپزشکی نسبت به تشکیل پرونده به همراه یک نفر مأمور انتظامی متخلفان را به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع تا در ارتباط با دام‌های غیرمجاز مکشوفه برابر ضوابط و مقررات برخورد قانونی صورت پذیرد.