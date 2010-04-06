پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به برگزاری جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و تعیین اولویت های کاری این کمیسیون در سال جدید گفت: مهمترین موضوعی که در این جلسه بحث شد موضوع نگران کننده ورود غیر مجاز اتباع بیگانه به کشور بود.

وی افزود: قرار شد کمیته امنیت داخلی با دقت و سرعت این موضوع را پیگیری کند و با دستگاههای مرتبط به این موضوع اقدامات اساسی برای جلوگیری از ورود غیر مجاز اتباع بیگانه انجام شود.

وی مضرات ورود غیر مجاز اتباع بیگانه را برشمرد و گفت: تعداد متنابهی از این افراد وارد کشور شده و ناقل بیماری و همچنین ناقل ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی هستند و در کنار آن از یارانه های کشور نیز استفاده می کنند و این امنیت داخلی را دچار خدشه می کند.

سروری گفت: بسیاری از آنها پخش کننده مواد مخدر و حتی عهده دار قاچاق کالا و ارز در کشور هستند و ابعاد مختلفی از روابط اجتماعی ، اقتصادی و امنیتی و فرهنگی کشور را مورد هدف قرار داده اند.

وی یادآور شد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار است هفته آینده اولین جلسه خود را پیرامون بررسی این موضوع با دستگاههای مرتبط برگزار می کند.

سروری همچنین از تصمیم این کمیسیون برای نظارت بیشتر بر دستگاههای مرتبط با کمیسیون امنیت ملی خبر داد و گفت: ما در سال جدید قرار است بازدیدهای دوره ای از دستگاههای مرتبط با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داشته و نیازمندیها و رهنمودهای مسئولان این دستگاهها از جمله فرماندهان سپاه، ارتش و نیروی انتظامی را شنیده و با آنها و روسای ستادهای آنها جلساتی داشته باشیم.