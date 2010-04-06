بازیکن خارجی تیم والیبال بانک کشاورزی جریمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، "ایوان" بازیکن تیم بانک کشاورزی است که در جریان دیدار یکشنبه شب گذشته مقابل داماش گیلان با ناظر مسابقه رفتار درگیر لفظی پیدا کرد.

به همین دلیل سازمان لیگ فدراسیون والیبال این بازیکن را به پرداخت 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است. ضمن اینکه پرونده وی را برای بررسی دقیق‎تر به کمیته انضباطی ارسال کرد تا در صورت نیاز برای ایوان محرومیت یا جرایم دیگر نیز در نظر گرفته شود.

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال دوشنبه هفته آینده تشکیل جلسه می‎دهد.

محمود حداد، رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه تنها دو هفته به آغاز رقابت‌های مرحله پلی‎آف باقی مانده است از این پس با عوامل مخل نظم و آرامش مسابقات به شدت برخورد خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: بازیکن، مربی، مسئول تیم و یا هر فرد دیگری که با چگونگی رفتار و عملکرد خود موجب بر هم زدن جریان آرام و بدون حاشیه مسابقات شود از جریمه و محرومیت‌های اعمال شده سازمان لیگ و فدراسیون والیبال در امان نخواهد بود.