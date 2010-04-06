به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون طی حکمی فریدون معینی را به عنوان سرپرست کمیته تیم‌های ملی منصوب کرد. فریدون معینی با حفظ سمت این مسئولیت را برعهده خواهد گرفت.

در حکم صادره از سوی رئیس فدراسیون برای سرپرست کمیته تیم‌های ملی آمده است: جناب آقای فریدون معینی با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و با استناد به ماده 40 اساسنامه فدراسیون فوتبال به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت به عنوان سرپرست کمیته تیم‌های ملی فدراسیون فوتبال تعیین می شوید. امید است با اتکال به خداوند منان و با سعی و تلاش جنابعالی و سایر همکاران در بخش‌های مختلف فدراسیون در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

پیش از این مسئولیت کمیته تیم‌های ملی فدراسیون فوتبال برعهده مهدی تاج، نایب رئیس اول فدراسیون بود.