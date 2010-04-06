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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

چهار هزار نفر ایلامی مهارتهای پیشرفته فنی و حرفه ای را فراگرفتند

چهار هزار نفر ایلامی مهارتهای پیشرفته فنی و حرفه ای را فراگرفتند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل فنی و حرفه ای استان ایلام گفت: سال گذشته چهار هزار نفر ایلامی مهارتهای پیشرفته فنی و حرفه ای را فراگرفته اند.

حمیدرضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در سال 1388 تعداد چهار هزار و 150  نفر از جوانان استان و دانش آموختگان دانشگاهی از آموزش دوره های مربوط به حوزه معاونت مهارتهای پیشرفته بهره مند شدند.

وی بیان داشت: این دوره ها در قالب خرید خدمات آموزشی و با همکاری 50 مؤسسه آموزشی برگزار گردید . این دوره ها در شهرستانهای ایلام ، شیروان چرداول، مهران، دهلران، ملکشاهی، دره شهر و ایوان غرب اجرا شده است.

وی عنوان کرد: هم اکون آموزشهای فنی و حرفه ای در استان ایلام از استقبال خوبی بین جوانان برخوردار شده است.

این مسئول یادآور شد: داشتن مهارتهای لازم اشتغال جوانان را تضمین می کند.

 

کد مطلب 1058614

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