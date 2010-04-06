چهار هزار نفر ایلامی مهارتهای پیشرفته فنی و حرفه ای را فراگرفتند

حمیدرضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در سال 1388 تعداد چهار هزار و 150 نفر از جوانان استان و دانش آموختگان دانشگاهی از آموزش دوره های مربوط به حوزه معاونت مهارتهای پیشرفته بهره مند شدند.

وی بیان داشت: این دوره ها در قالب خرید خدمات آموزشی و با همکاری 50 مؤسسه آموزشی برگزار گردید . این دوره ها در شهرستانهای ایلام ، شیروان چرداول، مهران، دهلران، ملکشاهی، دره شهر و ایوان غرب اجرا شده است.

وی عنوان کرد: هم اکون آموزشهای فنی و حرفه ای در استان ایلام از استقبال خوبی بین جوانان برخوردار شده است.

این مسئول یادآور شد: داشتن مهارتهای لازم اشتغال جوانان را تضمین می کند.