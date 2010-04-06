طبیعت ارس دین خود را به صنعت گردشگری ادا کرد

به گزارش خبرنگار مهر در جلفا، فرهاد اسماعیلی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این تعداد مسافر نسبت به سال گذشته از نرخ رشد 83 درصدی برخوردار است، افزود: این تعداد مسافر با 331 هزار و 286 دستگاه وسیله نقلیه شخصی و عمومی وارد محدوده منطقه آزاد ارس شده اند.

وی گفت: ثبت آمار مسافرین در منطقه آزاد ارس توسط سیستم آمارگیری کاملا علمی و با بهره گیری از 39 نفر نیروی آموزش دیده در شش پایگاه آماری مستقر در مبادی ورودی منطقه انجام یافته و مورد تایید ناظر عالی ستاد تسهیلات سفر کشور قرار گرفته است.

فرهاد اسماعیلی ادامه داد: طبیعت زیبای منطقه آزاد ارس امسال نیز دین خود را به صنعت گردشگری کشور ادا کرد و ما شاهد استقبال چشمگیر طبیعت گردها از جاذبه های طبیعی این منطقه در این ایام بودیم.

وی با اشاره به فعالیتهای دولت در توسعه زیرساختهای گردشگری منطقه آزاد ارس گفت: توجه به توسعه زیرساختهای گردشگری در منطقه آزاد ارس در طول سالهای اخیر و اجرای پروژه های بزرگی چون بزرگراه ورودی منطقه و مسیر کلیسای سنت استپانوس، پارک های کوهستان، سلامت وساحلی و هتل ارس به همراه امنیت بالا در این منطقه باعث جلب نظر گردشگران، طبیعت گردان و سرمایه گذاران به جاذبه ها و پتانسیل های سرمایه گذاری شده است.

اسماعیلی ادامه داد: فعالیتهای ستاد دایمی تسهیلات سفر منطقه آزاد ارس با برنامه ریزیهای انجام یافته در طول سال ادامه خواهد داشت و بزودی منطقه آزاد ارس به عنوان یک قطب گردشگری در کشور تثبیت خواهد شد.

منطقه آزاد ارس در شمال غرب کشور در استان آذربایجان شرقی و هم مرز با کشورهای جمهوری آذربایجان، نخجوان و ارمنستان، بخش هایی از شهرستانهای جلفاو کلیبر را شامل می شود.

این منطقه با دارا بودن جاذبه های طبیعی و تاریخی بسیار و آثار ثبت شده جهانی مانند کلیسای سنت استپانوس و جنگلهای منحصربفرد ارسباران همه ساله گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند.

سازمان منطقه آزاد ارس در سال گذشته بدلیل فعالیتهای چشمگیر خود در نوروز 88 توانست رتبه برتر در زمینه جذب گردشگر را به خود اختصاص دهد.