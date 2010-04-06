به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سامان بورس و اوراق بهادار معاون این سازمان مهمترین برنامه‌های این سازمان در سال 89 را تشریح کرد و گفت: برنامه‌های سازمان بورس در سال 89 در سه بخش توسعه نرم‌افزارهای نظارتی، به روز رسانی مقررات و استفاده از ظرفیت‌های قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید اجرا خواهد شد.

سیدعلی حسینی به توسعه روز افزون حجم فعالیت‌های سازمان بورس، نهادهای تحت نظارت و بورس‌ها اشاره کرد و افزود: با توسعه و استفاده بهینه از سیستم‌های الکترونیکی می‌توان کنترل‌ها و نظارت‌های لازم را به نحواحسن انجام داد.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس خاطرنشان کرد: درهمین راستا، پروژه‌هایی در این سازمان طراحی و قراردادهایی برای توسعه نرم‌افزارهای نظارتی منعقد شده است.

وی با بیان اینکه براساس قانون بازار اوراق بهادار مسئولیت‌های خطیری به سازمان بورس محول شده است، تصریح کرد: هدف از توسعه سیستم‌های الکترونیکی، افزایش شفافیت و سالم‌سازی بازار سرمایه است تا سرمایه‌گذاران و فعالان بازار با امنیت بیشتری معاملات خود را انجام دهند.

عضو هیئت مدیره سازمان بورس دومین برنامه مهم این سازمان در سال 89 را به روز رسانی مقررات اعلام کرد و گفت: خوشبختانه بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار تمامی مقرارت بورس اوراق بهادار تهران به روزآوری شده اما هنوز در حوزه بورس‌های کالایی، بخشی از مقررات مربوط به قبل از تصویب قانون است.

حسینی خاطرنشان کرد: امسال مقررات قبل از تصویب قانون سال 84 بورس کالای ایران (مانند تسویه و آئین‌نامه معاملات) مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

وی استفاده از ظرفیتهای قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را سومین برنامه مهم سازمان بورس در سال 88 ذکر کرد و افزود: امسال علاوه بر توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ابزارهای جدید مالی مانند انواع صکوک یا اوراق مشارکت در بازار سرمایه بکار گرفته خواهند شد.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس درخصوص دلایل رشد شاخص بورس اوراق بهادار تهران در روزهای اخیر گفت: عوامل متعددی باعث شده است تا بورس تهران سال 88 را با روند صعودی خاتمه و سال جدید را با رشد آغاز کند.

وی ثبات سیاسی و اقتصادی کشور، رویکرد مطلوب در بحث هدفمندکردن یارانه‌ها در دولت و مجلس، پذیرش و حمایت مسئولین عالی رتبه نظام از بورس‌ها و بازار سرمایه بعنوان ساز و کارهای مناسب اقتصادی و ارائه اطلاعات مالی شرکتها به بازار درآستانه برگزاری مجامع را از مهمترین دلایل رشد شاخص بورس تهران در هفته‌های اخیر اعلام کرد.

حسینی به سرمایه‌گذاران توصیه کرد که با استفاده از اطلاعات دقیق، تحلیل مناسب و شناخت کافی با شاخص‌های مالی شرکت‌ها در بورس و بدور از هیجان به دادوستد بپردازند تا سال خوبی را در بازار سرمایه تجربه کنند.